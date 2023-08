Poussé vers la sortie par l’OM, Mattéo Guendouzi est proche de signer à la Lazio Rome. Son transfert pourrait être finalisé cette semaine.

Mercato OM : Un accord conclu entre Mattéo Guendouzi et la Lazio Rome

Après avoir vendu Cengiz Ünder à Fenerbahçe et prêté Ruslan Malinovskyi au Genoa, l’Olympique de Marseille se prépare désormais à se séparer de Mattéo Guendouzi. Le départ du milieu de terrain tricolore devrait permettre à l’OM de soulager un peu ses finances et d’avoir plus de latitude pour recruter un latéral droit et un nouvel attaquant en cette fin du mercato. C’est dans cette perspective que le joueur de 24 ans a été placé sur la liste des transferts.

Cette décision a rapidement alerté ses prétendants. Si l’Inter Milan ou encore Galatasaray souhaitaient le recruter, c’est finalement la Lazio Rome qui a pris une sérieuse avance sur ce dossier. Relégué au rang de remplaçant sous les ordres de Marcelino en ce début de saison, Mattéo Guendouzi souhaite profiter de cette dernière ligne droite du mercato pour s’aller, avec une destination précise en tête. Le milieu de terrain de l’OM a donné son accord pour signer à la Lazio Rome.

Comme l’indique La Gazzetta dello Sport ce mercredi, les dirigeants italiens et le joueur se sont entendus sur la base d’un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2028. Il ne resterait plus qu’aux Biancocelesti de trouver un terrain d’entente avec l’OM afin de finaliser l'opération. Et les négociations entre les deux écuries semblent avancées dans la bonne direction.

La Lazio Rome veut finaliser son transfert cette semaine

Les contacts entre la Lazio Rome et la direction de l’Olympique de Marseille se sont intensifiés ces dernières heures. Initialement intransigeants dans les négociations, réclamant pas moins de 20 millions d’euros avant de céder son joueur, l’OM serait désormais prêt à faire des concessions. Il est même possible qu’un accord total soit conclu entre les différentes parties impliquées pour un montant compris entre 15 et 16 millions d’euros.

Cette hypothèse prend même de l’ampleur en interne. Quoi qu'il en soit, la Lazio Rome est déterminée à boucler la signature de Mattéo Guendouzi au plus vite. La source précise que le club entraîné par Maurizio Sarri espèrent finaliser cette transaction cette semaine. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour le dénouement de cette affaire.