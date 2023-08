Jean-Charles Castelletto aurait décidé d’aller au clash avec le FC Nantes qui le retient, alors qu’il a des propositions pour un transfert à l’étranger.

Mercato FC Nantes : Jean-Charles Castelletto retenu par le FCN

À une semaine de la fermeture du mercato d’été, Jean-Charles Castelletto veut régler sa situation, précisément la question de son avenir au FC Nantes. Sollicité par le club turc Trabzonspor et Cagliari en Italie, il est intéressé par les propositions en sa possession. Mais le club de la Loire-Atlantique n’a pas trouvé son compte dans les offres arrivées sur sa table et retient le défendre central. De plus, le FCN a transféré Andrei Girotto en Arabie saoudite et ne l’a pas remplacé. Le défenseur nigérien Chidozie Awaziem devrait renforcer l’équipe de Pierre Aristouy, mais son transfert du Boavista (Portugal) a échoué.

De ce fait, le FC Nantes souhaite garder Jean-Charles Castelletto dans son équipe. Les dirigeants ne veulent pas en tout cas céder le Franco-Camerounais, tant qu’ils n’ont pas trouvé leur compte, en plus de son remplaçant. Les Nantais réclameraient 8 M€ pour son international camerounais (18 sélections), sous contrat jusqu'en 2026. Ils ont donc repoussé les avances de Trabzonspor et de Cagliari qu'ils ont jugé insuffisantes.

Mercato : Jean-Charles Castelletto engage le bras de fer avec le FC Nantes

Mais las de patienter à la Jonelière, dans l’attente d’une offre convenable, il aurait décidé d’engager un bras de fer avec le FC Nantes qui le retient, alors qu’il a des propositions pour un transfert à l’étranger. Selon L’Équipe, Jean-Charles Castelletto souhaite absolument quitter les Jaune et Vert. « Il a demandé à ne pas jouer contre l’AS Monaco vendredi », en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. « À l'origine de cette menace : le refus de sa direction de considérer les portes de sortie qui se sont présentées à lui jusqu'ici », a expliqué le quotidien. D’ailleurs, le bras de fer s’annonce très engagé, car comme le révèle la source, « il est aujourd'hui inenvisageable pour le FCN de se séparer de son défenseur. »