Mercato FC Nantes : Kita déniche un nouveau Zézé !

Après le départ de Nathan Zézé vers l’Arabie Saoudite, le FC Nantes veut miser sur son jeune frère. Le joueur s’entraîne déjà avec le groupe professionnel.

Mercato FC Nantes : Un nouveau Zézé débarque chez les pros

Le départ de Nathan Zézé vers Neom SC à peine acté, c’est son jeune frère qui s’invite à la Jonelière. Le défenseur central français a finalement pris la direction de l’Arabie Saoudite et touche un salaire XXL. Le FC Nantes a aussi réalisé la plus grosse vente de son histoire. Le montant du transfert est 20 millions d’euros, hors bonus. Et le club veut révéler un nouveau Zézé.

Yanel Zézé, 17 ans, gardien de but, a participé ce mardi dernier à une séance d’entraînement avec les professionnels du FC Nantes. Un passage éclair ? Peut-être. Mais pas anodin. Une opposition entre quatre équipes imposait la présence d’un quatrième portier. Et c’est le cadet des Zézé qui a été choisi.

Formé au club depuis ses sept ans, Yanel connaît bien la maison. En mai dernier, il a signé son premier contrat de stagiaire pro. En 2025-2026, il fêtera déjà sa dixième saison sous les couleurs nantaises. Prometteur, il gardera les cages des U19 cette année, notamment en Youth League. Né en mars 2008, il figure aussi régulièrement dans les sélections jeunes de l’équipe de France. Le FC Nantes suit de près sa progression.