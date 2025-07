Mercato PSG : Galatasaray lâche une bombe pour Donnarumma !

En pleine reconstruction après la vente de son centre d’entraînement, qui lui a remporté 300M€, Galatasaray fait partie des prétendants de Gianluigi Donnarumma, qui pourrait quitter le PSG cet été. Et le club turc ne dément pas cette grosse rumeur.

Mercato PSG : Galatasaray confirme son intérêt pour Donnarumma

Après une saison extraordinaire couronnée par un sacre historique en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son contrat, le gardien de but n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation et le club français ne souhaite pas le voir partir gratuitement. L’international italien de 26 ans va donc être vendu durant ce mercato estival.

Surtout que plusieurs clubs fortunés seraient prêts à combler le PSG pour le récupérer. C’est le cas notamment de Galatasaray. En effet, le club turc, qui a récemment vendu son centre d’entraînement à 300 millions d’euros, serait disposé à offrir un salaire de 20 millions d’euros annuels à Donnarumma pour le convaincre de rejoindre ses rangs.

À la lutte avec d’autres écuries nanties, le Cimbom pourrait aussi signer un chèque de 40 millions d’euros au Paris SG pour boucler le transfert. D’ailleurs, George Cardi, l’intermédiaire pour le mercato du Champion de Turquie, confirme que Galatasaray tente bien sa chance pour le numéro 1 du Paris Saint-Germain.

ℹ️🕵️ L’intermédiaire des deals en Turquie annonce :



🎙 « Donnarumma est-il le prochain transfert à Galatasaray ? Nous essayons. », George Gardi. 😶‍🌫️ pic.twitter.com/plAiYNmelK — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) July 30, 2025

« Donnarumma est-il le prochain transfert à Galatasaray ? Nous essayons », a lancé George Gardi dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Une sortie forte qui en dit long sur les ambitions des dirigeants de l’Aslanlar dans ce dossier. D’autant que la Premier League semble s’éloigner pour Gigio.

Manchester United et Chelsea n’ont pas contacté le clan Donnarumma

Alors que la presse étrangère annonçait Manchester United comme le grand favori dans la course pour la signature de Gianluigi Donnarumma, le journaliste Fabrizio Romano dément tout contact avec l’entourage de l’ancien joueur de l’AC Milan et les Red Devils.

Même si le club anglais cherche bien un successeur à André Onana, aucune offre concrète ni négociation avancée n’est à signaler du côté d’Old Trafford pour Giogio. Toujours selon le spécialiste mercato, Chelsea n’aurait pas non plus entamé la moindre discussion avec Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma.