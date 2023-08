Lionel Messi n’a pas été heureux au PSG et ne le cache plus depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami. Après une première sortie critiquée, il a remis le couvert.

Mercato PSG : Lionel Messi n’était pas à l’aise à Paris

Arrivé au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a rejoint les rangs de l’Inter Miami, aux États-Unis. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’attaquant de 36 ans a retrouvé une seconde jeunesse dans la Major League Soccer. Avec 10 buts et 1 passe décisive en 10 matches, l’international argentin a permis à l’écurie de David Beckham de remporter la Leagues Cup il y a quelques jours. Ce qui contraste clairement avec le deux années de la Pulga en Ligue 1. Malgré un bilan de 32 buts et 35 passes décisives en 75 matches toutes rencontres toutes compétitions confondues,

Messi ne s’est jamais senti à son aise sous les couleurs rouge et bleu. Après une première déclaration controversée, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé a confirmé qu’il a quitté le Paris SG et le championnat français pour retrouver ses sensations du temps du FC Barcelone. Au micro de Tony Cherchi, lors d’une interview pour Apple TV, le septuple Ballon d’Or révélé le bonheur qu’il ressent de pouvoir jouer au football depuis tout petit, et le besoin de le retrouver après l’étape du Paris SG.

« Mon bonheur a toujours été de jouer au football et de pouvoir m'amuser avec ce que j'aimais quand j'étais enfant et avec ce que j'ai aimé toute ma vie. Aujourd'hui, je peux continuer à le faire ici, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de revenir pour profiter de ce que j'avais un peu perdu (…) Mes escapades en équipe nationale, lorsque j'ai été appelé, ont été mes moments les plus heureux parce que j'aimais l'endroit où je me trouvais, mes coéquipiers. Je voulais venir ici et trouver la même chose, et Dieu merci, je l'ai trouvé », a déclaré le natif de Rosario.