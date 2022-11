Mercato PSG : Messi, Al-Khelaïfi répond cash à David Beckham !

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2022 à 19:37

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a répondu aux rumeurs de la presse espagnole annonçant des négociations avancées entre Lionel Messi et l’Inter Miami.

Dimanche soir, la célèbre émission espagnole El Chiringuito a révélé qu’alors que Lionel Messi a mis entre parenthèses son quotidien au Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde au Qatar avec l'Argentine, l’attaquant de 35 ans négocierait en réalité en coulisses avec un autre club. Selon le journaliste José Alvarez, l’Inter Miami de David Beckham serait en négociations avancées avec la franchise de Floride.

D’ailleurs, le club de Miami serait optimiste quant à l’arrivée du septuple Ballon d’Or. Alors que le Paris SG espère le voir parapher un nouveau bail jusqu’en juin 2024 avec en prime le même salaire que celui qu’il perçoit en ce moment, soit 40 millions d’euros annuels, Messi serait en train de préparer son départ de la Ligue 1. Malgré toutes ces rumeurs, les dirigeants restent sereins concernant l’avenir de La Pulga.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi donne rendez-vous pour le futur de Messi

Profitant de son interview de ce lundi avec la chaîne TalkSport, Nasser Al-Khelaïfi a affiché toute sa confiance en Lionel Messi. Le président du Paris Saint-Germain assure que l’ancien capitaine du FC Barcelone est un joueur sous contrat et qu’au moment opportun la question de son avenir sera évoqués.

« Messi ? Il est avec nous. C'est un joueur du PSG. Il a un contact . Il est heureux au PSG. On verra en fin de saison », a déclaré l’homme d’affaires qatari. De son côté, le natif de Rosario a récemment affiché son bonheur d’être à Paris. « Je suis heureux en France. J'aime beaucoup la ville et je découvre de nouveaux endroits, je la trouve magnifique. La première année a été un énorme changement pour moi et j'étais dans le déni de tout parce que c'était soudain, et ce n'était pas une décision que je voulais prendre », avait confié le protégé de Christophe Galtier. Suffisant pour poursuivre l’aventure en Ligue 1 ?

Affaire à suivre…