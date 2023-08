Après qu'un club d'Arabie saoudite ait manifesté son intérêt pour Vinicius Jr, Florentino Perez, président du Real Madrid, a exigé 1 milliard d'euros pour le laisser partir.

Mercato Real Madrid : Vinicius Jr, un milliard ou rien !

Selon des informations de Defensa Central, Florentino Pérez aurait laissé entendre que Vinicius Jr pourrait être vendu, mais une seule et unique condition s'applique : le club intéressé par le joueur du Real Madrid devra payer la clause libératoire. Cette dernière est tout simplement phénoménale, s'élevant à un montant époustouflant d'un milliard d'euros.

Le Real Madrid a établi cette clause libératoire exorbitante pour dissuader toute tentative de transfert de Vinicius Jr. Elle représente une somme qui dépasse l'imagination, équivalant à la valeur de plusieurs clubs de football de haut niveau. Cela signifie que tout club souhaitant acquérir le jeune prodige brésilien devra réunir des ressources financières extraordinaires pour finaliser le transfert.

L'intérêt d'un club d'Arabie saoudite pour Vinicius Junior a créé un débat intense parmi les fans du Real Madrid. Cette formation saoudienne préparerait une proposition de 350 millions d'euros de frais de transfert et un salaire de 150 millions d'euros par an pour le joueur. D'un côté, ils tiennent à préserver leur jeune star et à le voir continuer à jouer dans les rangs madrilènes. De l'autre, ils comprennent que les offres financières gigantesques peuvent influencer les joueurs et les clubs.

Florentino Pérez ne veut rien négocier pour Vinicius Jr

La situation met également en lumière le rôle de plus en plus crucial que jouent les clauses libératoires dans le monde du football moderne. Les clubs les utilisent pour protéger leurs actifs les plus précieux, en leur donnant une marge de négociation extrêmement étroite. Dans le cas de Vinicius Jr, le Real Madrid a dressé une barrière insurmontable pour dissuader toute tentative de transfert. Dans cette période de folie saoudienne, sans cette clause, le Real Madrid se serait senti en difficulté pour empêcher un départ de Vinicius Junior vers la Saudi Pro League.