L'ASSE n'arrive pas à convaincre l'ESTAC de laisser filer un milieu. En conséquence, le club ligérien est désormais en concurrence avec Bordeaux.

Mercato ASSE : Bordeaux entre dans la danse pour Florian Tardieu

Le mercato de l'AS Saint-Étienne n'est peut-être pas terminé. Lors de la présentation de Mahmoud Bentayg samedi, Loïc Perrin a annoncé avoir un effectif « complet et étoffé ». Cependant, le directeur sportif du club ligérien n'a pas écarté la possible arrivée de nouveaux joueurs. Une position qui est conforme aux rumeurs entourant Florian Tardieu. Le milieu défensif de 31 ans aimerait rejoindre les Verts, qui le courtisent depuis plusieurs jours.

Cependant, son transfert prend du plomb dans l'aile. L'ESTAC ne souhaite pas vraiment un départ de son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2024. De plus, Tardieu n'a pas été convaincu par le salaire proposé. Les dirigeants stéphanois devraient donc revoir leur offre dans les prochaines heures. En attendant, un nouveau prétendant est arrivé dans le dossier : les Girondins de Bordeaux. Candidat à la remontée en Ligue 1, le club au Scapulaire a fait une proposition selon Foot Mercato. Il n'est pas impossible que l'ASSE se fasse doubler, d'autant qu'elle doit aussi dégraisser son effectif pour l'accueillir.

Une vague de blessés avant le déplacement à Annecy

Alors que la fin du mercato estival approche (31 août), l'AS Saint-Étienne doit aussi préparer la quatrième journée de Ligue 2. Lundi, les hommes de Laurent Batlles se déplaceront à Annecy (13ème, 4 pts) avec l'objectif de rentrer dans le top 10. Les Verts sont actuellement dix-septièmes et premiers relégables, avec 3 points au compteur. Pour cette rencontre, l'ASSE doit faire sans plusieurs joueurs majeurs. Présent en conférence de presse samedi, Laurent Batlles a révélé le nom des absents : Thomas Monconduit, Mathieu Cafaro et Ibrahima Wadji.

Une liste qui pourrait inclure Niels Nkounkou : « Niels Nkounkou a pris une béquille face à Quevilly, on va essayer de voir demain, mais ça me parait difficile de le voir avec nous à Annecy, il a tout tenté cette semaine pour être là » a annoncé le coach ligérien. Il a également confirmé le retour d'Aïmen Moueffek, tout comme la possible présence de Stéphane Diarra. Pour bien figurer, l'ASSE peut s'appuyer sur sa victoire contre QRM (2-1) la semaine passée. Son premier succès de la saison.