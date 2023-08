Désireux de se renforcer pour ne pas vivre la même saison galère que l'an dernier, l'ASSE est bloqué pour le transfert d'un nouveau milieu de terrain.

Mercato ASSE : Florian Tardieu aimerait rejoindre Sainté

Ces derniers jours, l'ASSE a mis un coup d'accélérateur sur le marché des transferts. En effet, le club a annoncé l'arrivée de Stéphane Diarra, en provenance du FC Lorient, et a bouclé, presque dans la foulée, le transfert de Mahmoud Bentayg, qui évoluait au Raja Casablanca. Deux arrivées qui pourraient ne pas être les dernières, puisque les Verts veulent également avancer sur la piste menant à Florian Tardieu, qui est de retour en Ligue 2 après la descente de l'ESTAC Troyes.

Déjà courtisé par l'ASSE il y a an, Florian Tardieu serait toujours intéressé par une arrivée à Saint-Etienne avant la fin du mercato estival. Il connaît bien Laurent Batlles, son ancien entraîneur à Troyes, et aimerait beaucoup faire partie du projet stéphanois, comme le révèle le Peuple Vert, média spécialisé dans l'actualité du club ligérien. Néanmoins, le transfert de l'ancien joueur de Sochaux bloque encore, à quelques jours de la clôture du marché des transferts.

Plusieurs choses empêchent le transfert

Comme l'explique le média spécialisé, le transfert de Florian Tardieu est encore très loin d'être bouclé. Déjà, le salaire proposé par le club au joueur aurait été jugé insuffisant par le principal intéressé. De plus, l'ASSE doit dégraisser pour accueillir une nouvelle recrue au milieu de terrain, secteur de jeu déjà bien garni, et où il faudrait veiller à ne pas entasser les joueurs cette saison.

Il faudra ensuite trouver un accord avec l'ESTAC, ce qui pourrait s'annoncer compliqué. En effet, Florian Tardieu est un véritable cadre du vestiaire troyen, et les dirigeants du club de l'Aube ne devraient pas faciliter son départ, d'autant plus en fin de mercato. Il va donc falloir que l'ASSE s'active pour tenter de boucler ce transfert au plus vite, au risque de passer à côté du joueur pour la deuxième année consécutive.