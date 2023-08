Dans le cadre de la réduction de son effectif, l’OL aurait trouvé un point de chute pour un joueur qui n'est pas désiré par Laurent Blanc.

Mercato OL : Lyon contraint de dégraisser son effectif

Obligé de surveiller sa masse salariale, l’OL s’est lancé dans une vaste opération de dégraissage de son effectif pendant ce mercato. Le club rhodanien a été aidé dans cette tâche par des joueurs en fin de contrat, et partis librement. C'est le cas de Houssem Aouar (AS Rome), Moussa Dembélé (Al-Ettifaq, Arabie saoudite) et Jérôme Boateng (sans club). Parmi les joueurs indésirables, l’Olympique Lyonnais a réussi à se débarrasser de Camilo (Akhmat Grozny, Russie), Karl Toko-Ekambi (Abha Club, Arabie saoudite), Habib Keïta (Clermont Foot), Cenk Özkacar (FC Valence) et Abdoulaye Ndiaye (Troyes).

Après avoir recruté cinq nouveaux joueurs (Clinton Mata, Skelly Avero, Duje Caleta-Car, Jake O'Brien et Ainsley Maitland-Niles), Lyon poursuit son dégraissage afin de maintenir sa masse salariale au niveau indiqué par la DNCG. En fin de semaine dernière, L'Équipe a révélé une possible signature de Jeff Reine-Adélaïde au FC Lorient.

Le transfert de Youssouf Koné à Molenbeek bouclé

Ce lundi, c'est au tour de Youssouf Koné, un autre indésirable à Lyon, d'alimenter les rumeurs, à trois jours de la fin du marché des transferts. Selon Foot Mercato, l’OL lui a trouvé une porte de sortie. Il devrait rejoindre officiellement Molenbeek en Belgique, dans les prochaines heures. Le défenseur latéral gauche a résilié son contrat pour s’engager avec l’autre club de John Textor. Un accord a été trouvé par le nouveau patron des Gones pour qu’il signe en faveur du club belge pour une durée d'un an.

À Molenbeek, Youssouf Koné retrouvera Claudio Caçapa, l’ex-adjoint de Laurent Blanc, nommé en Belgique. Mais aussi son ancien coéquipier Florent Sanchez (20 ans), prêté chez "Les Coalisés". Pour rappel, l’international malien (17 sélections) avait été prêté à quatre clubs depuis son arrivée à l’OL en juillet 2019, respectivement à Elche (Espagne), Hatayspor (Turquie), Troyes et Ajaccio.