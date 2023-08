Un milieu de terrain du FC Sochaux devrait rejoindre l’OGC Nice avant la fermeture du marché des transferts. Sa signature est annoncée par L’Équipe.

Mercato OGC Nice : Le transfert d'Amidou Doumbouya au Gym est imminent

Les derniers jours du mercato s’annoncent très animés à l’OGC Nice. Florent Ghisolfi et le club azuréen ont recruté seulement deux joueurs cet été. Ce sont : Jérémie Boga (ailier gauche) et Morgan Sanson (prêté par Aston Villa). Cela, en plus de Terem Moffi dont l’option d’achat a été levée à l’issue de son prêt (janvier à juin 2023). La direction niçoise s'active donc pour faire des coups et boucler des signatures pendant les trois derniers jours du marché des transferts.

Parmi les joueurs en approche au Gym en cette fin de mercato, il y a Amidou Doumbouya du FC Sochaux-Montbéliard. Selon les informations du quotidien sportif, le club azuréen et son homologue doubiste sont en train de « finaliser leur accord » pour le transfert de la pépite de 16 ans. Le média assure qu’ils « avancent très positivement dans leurs discussions » et que la signature officielle du milieu de terrain est donc tout proche.

Mercato : Amidou Doumbouya, une signature bouclée à 500 000 euros

La source donne même déjà des détails sur la transaction. « Amidou Doumbouya devrait s'engager avec les Aiglons avant la fin du mercato pour un montant estimé à 500 000 euros, avec des bonus pouvant faire grimper le transfert jusqu'à un million d'euros, ainsi qu'un pourcentage à la revente de 15 % », d’après le journal. Le joueur en approche à l’OGC Nice est un international U16. Il compte 12 sélections avec les Bleuets, mais il n’a pas encore joué en Ligue 1. Polyvalent, il a déjà dépanné au poste d’arrière latéral gauche avec les U17 sochaliens. Cette saison, il est surclassé dans la catégorie de U19, grâce à ses performances.

Au sujet des coups de dernières minutes à Nice, Florent Ghisolfi tente de recruter Eden Hazard (ailier, Real Madrid), Lucas Digne (Aston Villa), Tosin Adarabioyo (défenseur central, Fulham) ou encore Romain Perraud (arrière gauche, Southampton).