L’OM est bien parti pour boucler un transfert inattendu en cette fin de mercato. Une offensive de dernière minute se prépare pour Azzedine Ounahi.

Mercato OM : Azzedine Ounahi ouvert à un départ de Marseille

Alors que le rideau du mercato estival est sur le point de se refermer, l'Olympique de Marseille s’active toujours en coulisse afin de boucler ses dernières opérations. Ce mercredi soir, l’OM a annoncé l’arrivée de sa huitième recrue estivale. Arrivé en provenance d’Anderlecht, le latéral droit panaméen Michael Murillo s’est officiellement engagé avec l’OM. Dans l’autre sens, c’est Mattéo Guendouzi qui quittait le navire phocéen pour l’Italie.

Le milieu de terrain français a été prêté à la Lazio Rome avec une option d’achat de 13 millions d’euros, hors bonus. Ces mouvements démontrent l’activité intense de l’OM pour réajuster son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato, et ce n’est pas encore terminé. En plus d’Isaak Touré qui se rapproche du FC Lorient en échange de Bamo Méïté, un autre départ de dernière minute pourrait se produire à Marseille. Il est question d’Azzedine Ounahi.

L’international marocain connaît un début de saison mitigé à l’OM. Après trois titularisations sur l'aile gauche de l’équipe, le milieu de terrain de 23 ans a disparu du onze de départ de Marcelino. Il est resté cantonné sur le banc de touche lors des deux derniers matchs de Marseille. Déçu de cette situation, Azzedine Ounahi a pris sa décision. L’Équipe assure que le jeune est désormais ouvert à un départ de l’OM, ce qui n’a pas manqué d’alerter ses prétendants.

Un gros chèque en vue pour Azzedine Ounahi

Alors qu’Azzedine Ounahi refuse jusqu'ici de céder aux sirènes de l'Arabie saoudite, d’autres formations européennes s’activent en coulisse pour le recruter. Outre Burnley, Brentford fait le forcing en interne pour conclure sa signature. Mais un nouveau prétendant et non des moindres vient de s’immiscer dans ce dossier. Le média sportif assure qu’un grand club espagnol s’est récemment renseigné sur Azzedine Ounahi en vue d’un possible transfert.

Même si l’identité de ce cador européen n’a pas été dévoilée, cette approche ne laisse pas insensible la direction de l’OM. La Tribune OM assure que le président Pablo Longoria et son équipe ont déjà fixé un prix de vente pour le jeune joueur. Les dirigeants marseillais attendraient un chèque de 20 millions d’euros avant de céder Azzedine Ounahi.

L’OM pourrait donc réaliser une belle plus-value sur un joueur recruté à 8 millions d’euros en janvier en provenance d’Angers. Reste à savoir si les courtisans répondront favorablement à ces exigences financières. Tout reste possible jusqu'au vendredi 1er septembre, date à laquelle le mercato estival se termine.