OM : C’est terminé, l’heure du départ a sonné pour Azzedine Ounahi !

Après une prestation en dessous des attentes lors de la défaite contre le LOSC (3-1), Azzedine Ounahi est confronté à des critiques intenses et à des appels pour son départ de l’OM.

Mercato OM : Azzedine Ounahi n’y arrive plus

Après des débuts prometteurs sous les ordres de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille semble retombé dans ses travers. Alors que la fin de saison approche à grands pas, le club phocéen enchaine les contre-performances et la dernière défaite face au LOSC (3-1) en Ligue 1 passe très mal dans la cité phocéenne. Ce revers a sérieusement compromis les chances de l’OM de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Outre cette série de résultats décevants, plusieurs joueurs marseillais sont aussi pointé du doigt. C’est le cas notamment d’Azzedine Ounahi. Arrivé à l’OM en provenance d’Angers, après avoir réalisé une belle Coupe du monde 2022 au Qatar, l’international marocain peine à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui, en livrant des prestations mitigées.

Titulaire lors du déplacement à Lille vendredi dernier, il a encore été décevant. Consterné par le niveau affiché par Azzedine Ounahi, Daniel Riolo a sorti la sulfateuse. Selon lui, l’OM ne devrait plus accorder sa confiance à Ounahi, allant même jusqu’à dire que le joueur de 23 ans est « cuit cramé » et qu’il n’a même pas le niveau pour évoluer en National.

Amine Harit est également sous le feu des critiques

Par ces déclarations, Daniel Riolo estime que l’OM devrait vite se séparer d’un tel joueur. Mais Azzedine Ounahi n’est pas le seul à être pointé du doigt. Son compatriote Amine Harit est également critiqué pour son manque de créativité et d’efficacité dans le jeu. Le consultant pour RMC Sport a souligné ses lacunes, notamment sur le deuxième but encaissé contre le LOSC, le qualifiant d’inadmissible.

« Amine Harit est le gars qui est un peu plus technique que les autres, mais le deuxième but il est pour sa gueule et ce qu’il fait c’est inadmissible », a déclaré le journaliste. Ces critiques mettent en lumière les difficultés rencontrées par l’OM, tant sur le plan individuel que collectif.

Face aux performances en dents de scie de certains joueurs, notamment dans le secteur offensif, l’heure est à la réflexion pour l’Olympique de Marseille afin de rectifier le tir. La direction du club travaillerait même déjà sur l’arrivée d’un nouveau milieu offensif dès cet été..