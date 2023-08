Pour forcer son transfert au PSG cet été, Randal Kolo Muani est entré en conflit ouvert avec l’Eintracht Francfort. Les raisons de cette décision ont fuité.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani enrage contre l’Eintracht Francfort

Déterminé à rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain cette saison, Randal Kolo Muani a pris les devants face aux tergiversations de ses dirigeants de l’Eintracht Francfort dans les négociations avec le Paris Saint-Germain. Pour mettre la pression sur son club pour obtenir son transfert à Paris, l’ancien attaquant du FC Nantes. Après sa sortie fracassante sur Sky Sports Allemagne, l’international français de 24 ans a séché l'entraînement de mercredi.

Une absence confirmée par le club allemand. Résolu à obtenir gain de cause dans cette affaire, le natif de Bondy s’est envolé pour Paris dans l’attente d’un accord entre les deux clubs. Mais pourquoi un tel comportement de Kolo Muani un an seulement après son arrivée à Francfort ? À en croire les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, Randal Kolo Muani serait très en colère contre les Aigles pour des promesses non tenues.

Le quotidien sportif explique qu’à la signature du joueur l’été dernier, les dirigeants de l’Eintracht « repoussent l'hypothèse d'une clause libératoire, mais lui indiquent qu'ils seront ouverts en cas de proposition suffisante l'été suivant. » L’hiver dernier, Manchester United s’était déjà fait éconduire avec une belle offre avec la promesse d’un bon de sortie cet été.

Le compatriote de Kylian Mbappé exige donc de ses dirigeants qu’ils tiennent leurs promesses en lui permettant de rejoindre le PSG dans ces dernières heures du mercato. Mais le club parisien ne parvient toujours pas à satisfaire financièrement la formation allemande. L’espoir n’est toutefois pas encore totalement perdu pour Paris.

Ultimes négociations entre Paris et Francfort pour Randal Kolo Muani

D’après les renseignements du portail spécialisé Paristeam, le Paris Saint-Germain n’a pas apprécié le bras de fer initié par Randal Kolo Muani avec l’Eintracht Francfort afin d’obtenir son transfert. Par souci de respect, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement décidé de suspendre les discussions avec Francfort, en attendant éventuellement un appel de la part du club allemand dans les dernières heures du mercato, avec un possible dénouement avant 18h00 ce vendredi, heure de clôture du marché des transferts en Allemagne. Pour diverses sources proches du club, ce dossier pourrait finalement se régler contre un chèque de 90 millions d’euros, bonus inclus. D’après le quotidien régional Le Parisien, les négociations ont repris ce jeudi matin entre les deux clubs.