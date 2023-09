Alors que le mercato estival touche à sa fin, l'OM pourrait voir l'un de ses joueurs les plus prometteurs partir vers l'Italie dans les prochaines heures.

Mercato OM : Aylan Benyahia-Tani se dirige vers Empoli

Considéré comme l'un des plus gros espoirs offensifs de l'Olympique de Marseille, Aylan Benyahia-Tani pourrait quitter Marseille pour avoir du temps de jeu dans le monde professionnel. En effet, l'horizon semble bouché pour lui au sein du club phocéen, notamment avec les recrutements de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Iliman Ndiaye durant ce mercato estival, durant lequel les Marseillais se sont montrés très actifs et ambitieux.

Loïc Tanzi a annoncé que l'OM était actuellement en discussion avec le club italien d'Empoli, qui évolue en Serie A, et que l'opération pourrait être bouclée dans les prochaines heures. Il y a encore des choses à régler, mais les deux clubs semblent d'accord pour le prêt d'Aylan Benyahia-Tani, qui peine à trouver du temps de jeu à l'Olympique de Marseille cette saison, et qui pourrait donc tenter de rallier l'Italie pour briller avec Empoli.

L'OM discute d'un prêt avec option d'achat

Tandis que l'opération n'a pas encore abouti, un élément dérange déjà certains supporters de l'OM, qui attendent avec impatience que le jeune attaquant de 18 ans se révèle au grand jour. Selon les dernières informations, le prêt d'Aylan Benyahia-Tani à Empoli pourrait comporter une option d'achat, dont le montant n'a pas été dévoilé, ce qui représente un risque de ne jamais voir le Minot porter le maillot du club phocéen.

Après avoir bouclé la vente de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome, c'est donc un autre Marseillais qui pourrait découvrir la Serie A cette saison. Pour rappel, Aylan Benyahia-Tani, formé à l'Olympique de Marseille, n'a encore jamais porté les couleurs de son club, malgré quelques apparitions sur le banc des remplaçants la saison dernière.