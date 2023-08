À la veille du match OM-Panathinaïkos, Marcelino a fait une mise au point sur un choix fort en attaque et a défendu Iliman Ndiaye face aux critiques.

OM : Marcelino prend position pour Iliman Ndiaye

L’Olympique de Marseille joue très gros en ce début de saison. Suite à sa défaite face au Panathinaïkos (1-0) lors du match aller du troisième tour de qualification en Ligue des champions, l’OM doit à tout prix gagner ce mardi (à 21h) afin de se qualifier pour le prochain tour. Cette mission ne sera pas chose aisée, d’autant plus que l’équipe phocéenne peine à retrouver son meilleur niveau de jeu en ce début de saison.

Les nouvelles recrues ont aussi du mal à répondre aux attentes, à l’image d’Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais est déjà sous le feu des critiques pour ses performances mitigées contre le Panathinaïkos et Reims. Toutefois, Marcelino reste solidaire de son joueur et le soutient dans cette période difficile. L’entraîneur marseillais a souligné l’importance d’une contribution complète en attaque et a pleinement confiance en sa nouvelle équipe.

« Pour moi, Ndiaye ne joue pas en faux 9. Il joue comme deuxième attaquant. Je mentirais si je vous disais qu’on ne doit pas nous améliorer en attaque. Il y a eu plusieurs changements dans l’équipe sur l’aspect défensif. Ça ne fait qu’un mois, ce n’est pas beaucoup de temps, l’équipe est unie, on est prêt pour demain », a assuré Marcelino.

Marcelino assume le repositionnement d'Azzedine Ounahi

Poursuivant, le technicien espagnol s’est exprimé sur le repositionnement d’Azzedine Ounahi sur l’aile gauche de l’OM. Même s’il a inscrit un joli but samedi contre le Stade de Reims, le milieu de terrain marocain n’est pas un spécialiste du poste et son rôle défensif n’est pas optimal aux côtés de Renan Lodi. Mais Marcelino assume ce choix surprenant en attaque, assurant que cette décision avait été prise en collaboration avec le joueur et qu’il a le potentiel pour s'adapter à son nouveau rôle.

« On a pris cette décision de le mettre à ce poste. Il est prêt à faire ce qu’on lui demande, on en a discuté. Il a mis un beau but samedi, ça va l’aider à gagner en confiance par rapport à ce qu’on lui demande […] Le plus important, c’est que nous sommes tous convaincus et déterminés pour demain. Il y aura des moments difficiles, mais on y croit tous », a-t-il indiqué.

L'enjeu est immense pour l'OM qui aspire à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les supporters marseillais attendent une réponse positive de leur équipe lors de ce match retour. Les joueurs devront faire preuve de détermination et d’efficacité pour renverser la situation et remporter la victoire qui les propulsera vers la prochaine étape de la compétition européenne.