Le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi a tenté un pari fou avec Hugo Lloris. Découvrez les coulisses de ce transfert avorté.

Mercato OGC Nice : Le Gym a tenté Hugo Lloris grâce à Kasper Schmeichel

Non, vous ne rêvez pas. Dans un entretien pour Nice-Matin, Hugo Lloris a révélé que l'OGC Nice avait tenté de l'enrôler dans les dernières heures du mercato estival. Tout a commencé par l'officialisation du départ de Kasper Schmeichel, libéré de son contrat. Le Gym s'est alors lancé sur la piste du gardien de 36 ans, en l'appelant alors qu'il était au restaurant avec sa femme et ses enfants.

L'ex-international français fut surpris de découvrir un agent à l'autre bout de l'appareil. Il envisageait d'honorer sa dernière année de contrat avec Tottenham, malgré la perte du statut de titulaire indiscutable. Cet agent a pris la température pour un éventuel retour à Nice, là où il a été formé et lancé en Ligue 1. Cependant, le dernier rempart des Spurs a poliment refusé la proposition. Le Gym n'était pas serein non plus, sachant que le président de Tottenham (Daniel Levy) est très dur en affaires. Le cas Harry Kane est un parfait exemple.

Hugo Lloris révèle les raisons de son refus

Durant l'interview, qui a été publiée ce samedi sur le site de Nice-Matin, Hugo Lloris a voulu se montrer transparent face aux supporters des Aiglons. S'il a refusé la proposition de Florent Ghisolfi, c'est pour une bonne raison : « Les perspectives de jeu et le projet sportif, véritables moteurs de décision pour un joueur, bien au-delà des conditions financières, ne sont pas abordés clairement. [...] Les supporters, l’équipe et la saison amorcée méritent mieux qu’une décision à l’emporte-pièce sur un coup de fil sans attente ou projet clair à une heure de la clôture du mercato. À un moment où je ne m’attends pas à ça » a-t-il expliqué.

L'OGC Nice pourra se consoler en se disant qu'il n'a pas été le seul club recalé. En France, le PSG n'a pas réussi à l'enrôler. La Lazio Rome peut s'estimer plus malchanceuse. Les Biancocelesti étaient à deux doigts de signer Hugo Lloris. Cependant, l'ancien portier des Bleus leur a tourné le dos quand il a compris qu'il allait être numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens. L'Équipe a également annoncé que Newcastle avait également encaissé son refus. Les Magpies le souhaitaient comme doublure de Nick Pope. Finalement, Hugo Lloris va bien poursuivre sa carrière à Tottenham.