Vendredi soir en Ligue 1, l'OM a concédé un match nul quelque peu gênant sur la pelouse du FC Nantes (1-1). Les Phocéens menaient et évoluaient à 11 contre 10 lorsque les Nantais sont revenus dans la partie, donnant à l'Olympique de Marseille l'image d'un club en crise, incapable de préserver ses acquis.

Olympique de Marseille : Jean-Pierre Papin pointe les soucis de l'OM

Comme à Metz il y a quelques jours, l'OM n'a pas su conserver son avantage face au FC Nantes vendredi soir. Pourtant, les Phocéens étaient en supériorité numérique et menaient en plus au score. Mais le manque de cohérence tactique aura fait du mal à des Marseillais peu inspirés.

D'ailleurs, malgré le bon classement de l'Olympique de Marseille en championnat, pas mal de critiques sont envoyées à Marcelino et ses joueurs. Les fans veulent voir un OM qui joue mieux et qui est surtout plus serein dans ses performances. Valentin Rongier a tiré la sonnette d'alarme, mais apparemment du côté du staff et de l'équipe dirigeante des Phocéens, on est plutôt calme. Ce n'est pas Jean-Pierre Papin qui dira le contraire.

Sur Prime Video, le conseiller du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, n'a pas voulu céder à la panique même s'il a soulevé quelques soucis techniques de l’équipe. « C’est dur pour nous. On avait fait l’entame qu’il fallait. [...] C’est sûr qu’on a beaucoup porté le ballon sans frapper au but, ce que je regrette. On vient de changer énormément de joueurs, de coach et également d’organisation. Ce n’est pas simple à mettre en place, il faut se réhabituer à autre chose ».

« On est en progrès de match en match. On a bien commencé avec un très beau premier quart d’heure et on est retombé dans nos travers. On est reparti en deuxième mi-temps avec plus d’envie et de volonté », a ajouté l'ancienne gloire du football français qui termine en disant : « On va se satisfaire de ce point. 8 points après 4 journées, 2 victoires à la maison et 2 nuls à l’extérieur. Pour un début de saison avec un tout nouvel état d’esprit, c'est pas mal ».