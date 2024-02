OM : Jean-Pierre Papin lance un premier avertissement à Marcelino !

Le verdict est tombé ! L’OM fera face à Villarreal en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Jean-Pierre Papin a réagi à ce tirage, en glissant un subtil avertissement au club entraîné par Marcelino.

OM : Jean-Pierre Papin confiant face au Villarreal de Marcelino

Après une victoire convaincante face au Shakhtar Donetsk (3-1) jeudi soir au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille se retrouve face à une affiche alléchante pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, avec Villarreal comme prochain adversaire. Ce tirage est aussi synonyme de retrouvailles entre l’OM et son ancien entraîneur Marcelino. Le technicien espagnol avait en effet quitté le navire marseillais en début de saison après des tensions entre la direction du club et les supporters. Il a ensuite rebondi à Villarreal en Liga durant cet exercice.

Son retour au Vélodrome le 7 mars prochain promet ainsi d’être électrique, avec un public marseillais déterminé à soutenir son équipe. C’est dans ce contexte que Jean-Pierre Papin (JPP), entraîneur de l’équipe réserve de l’OM, s’est exprimé sur cette confrontation à venir. Le Ballon d’Or 1991 est ravi de cette affiche, mettant en avant le pedigree européen de Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa en 2021. Il voit dans ce match une opportunité pour l’OM de prouver sa valeur après sa performance contre le Shakhtar. Selon lui, le soutien indéfectible du public du Vélodrome sera un facteur clé, capable de galvaniser les joueurs pour un résultat positif à domicile. « Jouer ce premier match contre Villarreal devant 65.000 personnes qui vont nous pousser, quand on est capables de faire le genre de match contre Shakhtar, je pense que l’on sera capables de refaire la même chose », a-t-il déclaré au micro de Canal Plus.

Jean-Louis Gasset souligne la confiance retrouvée de l’OM sous Gasset

L’attaquant légendaire de l’OM se montre confiant quant aux chances de son équipe, assurant que l’arrivée de Jean-Louis Gasset a redonné confiance au groupe et insufflé un nouveau dynamisme. Il est ainsi persuadé que l’équipe saura reproduire son exploit face au Shakhtar avec le soutien du public. De plus, JPP a adressé un message fort à l’adversaire espagnol en soulignant que l’OM est désormais une force à prendre en compte dans cette compétition européenne. « Il faudra venir nous vaincre », a-t-il ajouté.

La réaction de Jean-Pierre Papin sonne comme un avertissement adressé à Marcelino et à Villarreal. Elle reflète la confiance retrouvée de l’OM sous la direction de Gasset et souligne la détermination des Marseillais à poursuivre leur aventure sur la scène européenne. Avec une telle attitude et le soutien passionné de ses supporters, l’OM semble prêt à défier le Sous-marin jaune et à marquer son territoire sur la scène continentale.