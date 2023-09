À un an de la fin de son contrat au Bayern Munich, Lucas Hernandez a rejoint le PSG cet été. Et il sait exactement pourquoi il a choisi le club parisien.

Mercato PSG : Lucas Hernandez veut « essayer de créer l'histoire » à Paris

Après quatre années passées sous les couleurs du Bayern Munich, Lucas Hernandez a fait le choix de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain pour s’offrir un nouveau challenge après avoir tout remporté avec le club allemand. Désireux de découvrir le championnat de son pays, l’international français a signé un contrat de cinq ans en faveur des Rouge et Bleu, soit jusqu’en juin 2028. Profitant d’une interview accordée au Canal Football Club, Lucas Hernandez a avoué que son arrivée à Paris est le plus grand défi de sa carrière et espère contribuer à écrire l’histoire du PSG en remontant la Ligue des Champions.

« C’est le plus grand défi de ma carrière. Quand je suis arrivé au Bayern, on avait une super équipe, et on a gagné les six titres en un an. Le sacre en Ligue des Champions contre le PSG ? Ce sont des moments magiques, incroyables, des souvenirs à vie (…) Après quatre ans au Bayern, je me suis dit que c'était le moment de changer, d'aller dans un club très très ambitieux comme le PSG, essayer de créer l'histoire. S'il faut gagner la Ligue des Champions pour créer l'histoire ? Exactement, c'est pour cette raison que je suis venu ici », a expliqué le champion du monde 2018, qui a également profité de cet entretien pour envoyer un message aux Ultras parisiens.

Lucas Hernandez comprend la colère des Ultras à son endroit

Natif de Marseille et auteur de déclarations maladroites par le passé, Lucas Hernandez a reçu un accueil hostile de la part des Ultras à son arrivée au Paris Saint-Germain. Une banderole: « On fait tous des erreurs. Naître à Marseille en est une », avait même été déployée en tribune Auteuil, lors du match contre le FC Lorient (0-0), le 12 août passé. Pas de quoi ébranler le défenseur polyvalent formé à l’Atlético Madrid. Bien au contraire, le frère de Théo Hernandez veut tout donner sur le terrain pour changer le regard des supporters à son sujet.

« La banderole ? C’est normal, j’ai aussi eu des propos maladroits quand j’étais au Bayern ou à l’Atlético. Je comprends les supporters, je comprends qu’une partie d’entre eux soient un peu énervés contre moi. Mais qu’ils soient tranquilles, Lucas Hernandez, ce sera le premier joueur à tout donner sur le terrain. Même si je dois mourir sur le terrain, je mourrai. C’est ma passion, je vis de ça », a déclaré le coéquipier de Kylian Mbappé.