Mercato FC Nantes : Kita vise un énorme coup en Autriche !

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita négocie un joli deal en Autriche. Une pépite pourrait débarquer à Nantes dans les prochaines semaines.

Le FC Nantes continue de chercher de nouvelles pépites sur le marché des transferts. Ce qui préoccupe les Canaris est de mettre en place une équipe guerrière pour la saison prochaine. Les matches de pré-saison montrent que l’équipe de Luis Castro a encore besoin de renforts de poids. Le président nantais, Waldemar Kita négocie un transfert en Autriche.

Amady Camara, l’attaquant du SK Sturm Graz, se rapproche de la France. Plus précisément du FC Nantes. Selon le journal autrichien Kleine Zeitung, les Canaris sont déjà passés à l’action. Ils ont formulé une offre de prêt d’un an avec option d’achat pour le joueur. Camara a manqué l’entraînement ce lundi, un signe de plus que le départ est proche.

Amady Camara a disputé 51 matchs avec son club depuis son arrivée en Autriche à l’été 2023. Il a trouvé le chemin des filets à trois reprises et a délivré deux offrandes. Mais pas de place garantie dans le onze de départ. Le club autrichien est prêt à le laisser partir. Le deal est sur le point d’être bouclé.