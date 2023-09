Samedi, Hugo Lloris a avoué avoir été contacté par l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato. Florent Ghisolfi s'est exprimé à ce sujet.

OGC Nice : Hugo Lloris reçoit un appel à une heure de la fin du mercato

L'OGC Nice serait-il passé à côté d'un retour d'Hugo Lloris ? Le gardien de Tottenham, annoncé sur le départ pendant tout le mercato, est revenu sur cet épisode dans les colonnes de Nice-Matin. Si le mercato a fermé ses portes le 1er septembre, l'international français pourrait tout de même signer librement dans le club de son choix s'il résilie son contrat avec Tottenham.

Hugo Lloris ne fera certainement pas son retour à Nice. Pourtant, le club aurait tout fait pour le convaincre de signer dans les derniers instants du mercato. « À une heure de la clôture du mercato, je reçois l’appel d’un agent qui évoque la possibilité de rejoindre l’OGC Nice. Les perspectives de jeu et le projet sportif […] ne sont pas abordés clairement. Les supporters, l’équipe et la saison amorcée méritent mieux qu’une décision à l’emporte-pièce sur un coup de fil sans attente ou projet clair à une heure de la clôture du mercato. À un moment où je ne m’attends pas à ça. »

Si l'OGC Nice est le club qui l'a fait grandir, Hugo Lloris ne s'imaginait pas resigner là où tout a commencé pour lui, où la concurrence aurait été féroce avec Marcin Bulka, déjà en poste de numéro 1. « Pour être honnête, je ne pouvais pas m’engager sans cette vision commune partagée au minimum avec le président et l’entraîneur. L’OGC Nice reste et restera un club différent pour moi. C’est ma ville, mon club, mon sang. Un gardien (Marcin Bulka) est en place aujourd’hui. Il est sans doute l’un des meilleurs en ce début de saison. Il a une carrière prometteuse devant lui. Rejoindre un club pour jouer, construire, performer, oui, signer sans vision sportive et impact positif direct sur l’équipe, non. »

Un coup monté ? Florent Ghisolfi dément tout contact avec Hugo Lloris

Le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, a tenu à s'exprimer sur cette approche, samedi soir, dans les colonnes de Nice-Matin. Et curieusement, il a démenti toute approche avec Hugo Lloris. « C’est une manœuvre d’agent qui a monté toute cette histoire en épingle alors qu’au club, nous n’avions jamais envisagé la possibilité de faire venir Hugo Lloris en tant que numéro 2 par respect pour son statut sportif, mais à l’égard aussi des conditions financières que pouvait proposer l’OGC Nice à ce poste. Il n’y a eu aucune négociation entre les parties, Hugo ne pouvait donc pas refuser l’OGC Nice. »