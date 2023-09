Les nouvelles sont bonnes pour Laurent Batlles. L’infirmerie de l’ASSE continue de se vider progressivement avant le déplacement à Caen.

ASSE : Laurent Batlles espère le retour rapide de Briançon et Wadji

L’ASSE prépare la reprise du championnat et le match contre Caen, le 16 septembre prochain. Laurent Batlles et ses joueurs se sont réfugiés au Centre Robert Herbin, à l’occasion de la trêve internationale. Les Verts n’étaient pas au complet après leur dernier match contre Valenciennes (0-0). Mais progressivement, des blessés ont rejoint le groupe. Absents lors des deux derniers matchs de Saint-Etienne, Mathieu Cafaro et Thomas Monconduit ont réintégré l’entraînement collectif cette semaine.

Quant à Anthony Briançon et Ibrahima Wadji, ils ont repris le footing mardi. Selon les informations d'Evect, ce jeudi, ils « continuent de suivre le protocole de reprise et s’entrainent donc toujours en marge du groupe ». Le retour du capitaine de l'ASSE et de l'avant-centre sénégalais dans le groupe est espéré par Laurent Batlles pour le match contre Caen.

Chambost reprend la course, Bentayg rejoint l'entraînement collectif

Souffrant d’une élongation et absent lors de la 5e journée de Ligue 2, Dylan Chambost a aussi quitté l’infirmerie. Il s’est également remis à la course d'après la source. Toujours au rang des bonnes nouvelles chez les Stéphanois, le retour de Mahmoud Bentayg est acté. Ménagée par le staff technique de l’ASSE, après sa première apparition sous le maillot des Verts, samedi, la recrue a fait son retour à l’entraînement collectif, selon le média spécialisé.

De bon augure pour Laurent Batlles, car le nouveau piston gauche de Saint-Etienne s’était fait remarquer, « notamment au niveau de la répétition des courses à haute intensité », selon les statistiques du match contre Valenciennes. Pour rappel, le coach de l’ASSE est privé de trois joueurs pendant cette trêve. Dylan Batubinsika (RD Congo), Benjamin Bouchouari (Maroc) et Aïmen Moueffek (Maroc Espoirs) sont avec leurs sélections respectives.