Olivier Dall'Oglio a dévoilé son premier groupe de 2024 contre le Stade Lavallois, ce samedi. La recrue Irvin Cardona et Yvann Maçon y sont. Pour la compo, il y a des changements, en raison des absences.

ASSE-Laval : Irvin Cardona titulaire en pointe

C’est la reprise en Ligue 2, ce samedi. L’ASSE reçoit le Stade Lavallois en ouverture de la 20e journée, à partir de 15 h, au stade Geoffroy-Guichard. Le premier groupe d’Olivier Dall’Oglio pour la phase retour est connu. Il a convoqué 18 joueurs pour affronter le club Mayennais. La recrue Irvin Cardona est bien dans le groupe de Saint-Etienne. Il va disputer son premier match officiel sous le maillot des Verts. Il devrait être titulaire en pointe de l’attaque, en l’absence de du buteur Ibrahim Sissoko, parti à la CAN, et de Gaëtan Charbonnier, laissé libre et recruté par le SC Bastia. Irvin Cardona sera soutenu par Mathieu Cafaro et Dylan Chambost sur les ailes.

Les jeunes Mathis Amougou et Cheikh Fall sur le banc de touche

Au milieu, Thomas Monconduit est absent. Il est en instance de transfert. Il devrait s’engager avec Valenciennes FC en Ligue 2. Olivier Dall’Oglio a donc convoqué deux jeunes de la réserve : Mathis Amougou et Cheikh Fall. Mais ils devraient commencer sur le banc de touche. L’entraineur des Stéphanois devrait reconduire le trio Florian Tardieu, Benjamin Bouchouari et Aïmen Moueffek.

Briançon et Batubinsika absents, Nadé et Pétrot les remplacent dans l'axe

En défense, le capitaine Anthony Briançon est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Dylan Batubinsika est aussi absent, en raison de la Coupe d’Afrique des Nations qui démarre ce samedi en Côte d’Ivoire. Olivier Dall’Oglio est donc contraint de recomposer sa défense. Léo Pétrot devrait revenir dans l’axe, et Mickaël Nadé devrait être titulaire au coté de ce dernier. Denis Appiah lui devrait rester dans le couloir droit, tandis que Yvan Maçon serait positionné à gauche de la défense. Dans les buts, c’est évidemment Gautier Larsonneur qui sera aligné, sauf imprévu de dernière minute.

La compo probable de l’ASSE contre le Stade Lavallois :

Gardien de but : G. Laronneur

Defenseurs : D. Appiah, M. Nadé, L. Petrot ; Y. Maçon

Milieux de terrain : F. Tardieu, B. Bouchouari, A. Moueffek

Attaquants : D. Chambost, M. Cafaro, I. Cardona

Remplaçants : E. Green, D. Bladi, B. Nokoué, C. Fall, M. Amougou, L. Fomba, M. Rivera.