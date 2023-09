De retour au Parc des Princes à l’occasion du match entre l’équipe de France et l’Irlande, jeudi soir, Adrien Rabiot a évoqué son éventuel retour au PSG.

Mercato PSG : Adrien Rabiot heureux d’avoir rejoué au Parc

Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a rejoint librement les rangs de la Juventus Turin durant l’été 2019. De retour au Parc des Princes avec les Bleus lors de la victoire face à l’Irlande (2-0) jeudi soir, le milieu de terrain de 28 ans a ouvertement exprimé sa joie de jouer à nouveau dans son ancien stade.

« C’est toujours un très bon moment de jouer ici, j’ai grandi là, j’ai fait plusieurs matches ici, j’ai fait un bon bout de ma jeune carrière donc c’est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc », a déclaré le compatriote de Kylian Mbappé en zone mixe. Une prise de parole qui a suscité des spéculations sur un éventuel retour de Rabiot au Paris Saint-Germain. Mais le natif de Saint-Maurice a rapidement fait une importante précision sur son avenir.

Adrien Rabiot reste concentré sur la Juventus Turin

Associé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot a finalement prolongé d’une année son aventure avec la Juventus Turin. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le vice-champion du monde 2022 pourrait commencer à faire parler de lui durant l’hiver, à six mois du terme de son engagement. Pour autant, le protégé de Massimiliano Allegri refuse de songer à sa situation et reste focus sur son club, la Juventus Turin. « Revenir au PSG ? Je l’attendais celle-là (rires). Non pour l’instant, je ne suis pas du tout là dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite », a confié Adrien Rabiot. Il faudra donc encore patienter avant de savoir ce qu’il aura décidé pour la suite de sa carrière.