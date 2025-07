Coup de tonnerre au Mercato : Donnarumma dit « NON »au PSG !

Après la Coupe du Monde des Clubs, le PSG va désormais s’occuper plus sérieusement de son mercato estival avec en priorité l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien pourrait claquer la porte contre toute attente. Explications.

Mercato : Donnarumma refuse les conditions fixées par le PSG

Gianluigi Donnarumma a-t-il disputé son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain ce dimanche soir face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs ? À un an de la fin de son contrat avec les Rouge et Bleu, l’avenir de l’international italien demeure incertain. Auteur d’une saison exceptionnelle conclue par un sacre en Ligue des Champions, l’ancien gardien de but de l’AC Milan n’a toujours pas prolongé son bail courant jusqu’en juin 2026.

Malgré sa volonté affichée de poursuivre l’aventure à Paris, Donnarumma compte bien profiter de son nouveau statut de meilleur gardien du monde pour s’offrir un contrat de rêve. Mais les choses ne semblent pas aller dans ce sens. En effet, selon les dernières informations du journal L’Équipe sur ce dossier, les discussions traînent en longueur en raison de la nouvelle politique salariale de la direction du Paris SG, qui souhaite désormais limiter les salaires fixes au profit de primes variables.

Gianluigi Donnarumma, qui perçoit actuellement 850.000 euros par mois, refuse de revoir ses prétentions à la baisse. Courtisé par presque tous les autres grands clubs européens, notamment Manchester City, Chelsea, Manchester United, Bayern Munich et le Real Madrid, le portier de 26 ans veut imposer ses conditions et un accord paraît désormais « plus qu’incertain », rapporte le quotidien sportif. Face à ce blocage, les dirigeants parisiens pensent à l’arrivée d’un nouveau numéro 1 dans les cages.

Le Paris SG pense déjà à l’après-Gianluigi Donnarumma

Malgré plusieurs mois de discussions, aucune prolongation n’a encore été signée par Gianluigi Donnarumma, ce qui commence à inquiéter du côté de la capitale. L’Équipe assure, en effet, que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’entendent pas céder aux exigences de Gigio, et en cas de blocage persistant après la finale de la Coupe du Monde des Clubs, un transfert dès cet été ne serait pas à exclure.

Surtout que Manchester United et Chelsea, qui suivent le dossier de près, seraient prêts à dégainer pour le recruter. En coulisses, le Paris Saint-Germain, de son côté, prépare la suite. En cas de départ de l’Italien, Dominique Sévérac a rappelé l’intérêt du Champion de France pour Lucas Chevalier, le dernier rempart du LOSC.

« Ou Gianluigi Donnarumma reste aux conditions du club ou un nouveau portier débarque. Si les tractations n’aboutissent pas, plusieurs gardiens ont en effet été ciblés et validés par Luis Enrique. Avec en haut de la pile, le nom du Lillois Lucas Chevalier, élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison et numéro 2 chez les Bleus de Didier Deschamps », explique le journaliste du quotidien Le Parisien. Un plan B crédible, déjà activé en cas de rupture définitive avec Donnarumma.