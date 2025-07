PSG : Luis Enrique a de sérieux ennuis !

Le technicien du PSG, Luis Enrique risque de lourdes sanctions après sa gifle infligée à Joao Pedro à la fin de la rencontre face à Chelsea FC en finale de la Coupe du monde des clubs.

PSG vs Chelsea : Luis Enrique risque des sanctions

Le PSG est à un pas de clôturer une saison exceptionnelle. Les hommes de Luis Enrique ont broyé tous leurs adversaires et ont tout raflé cette saison. Ils ont remporté quatre trophées notamment la Ligue des Champions et ils étaient sur le point de remporter la Coupe du monde des clubs pour montrer leur domination. Mais hélas, la magie n’a pas marché dimanche face à Chelsea.

Lire aussi : PSG : La décision qui fait scandale avant Chelsea !

À voir Mercato OM : Pablo Longoria s’offre un crack de 18 ans !

Le club londonien a battu le champion d’Europe (3-0) et a emporté le trophée en Angleterre. Outre la défaite, l’attitude du technicien du PSG, Luis Enrique fait polémique. À l’issue de la rencontre, une bagarre a éclaté. Le tacticien parisien a perdu son sang-froid et est monté sur le terrain pour créer des échauffourées. On le voit assener un coup à Joao Pedro, l’attaquant de Chelsea FC. Ce comportement devrait être sanctionné. La FIFA pourrait infliger une lourde sanction à l’entraîneur espagnol. Le verdict va tomber dans les prochains jours.