ASSE : Horneland coche un nom en renfort en attaque

L’entraîneur de l’ASSE prépara son équipe pour la Ligue 2 avec plusieurs jeunes joueurs. L’un d’eux a déjà marqué des points aux yeux de l’entraîneur stéphanois.

ASSE : Séduit par Nadir El Jamali, Horneland encense le jeune attaquant

Eirik Horneland compte sur des joueurs de l’équipe réserve de l’ASSE pour renforcer son équipe. Il en a convoqué sept pour la préparation estivale. Et il se dit satisfait de leur rendement et de leur progression, après près d’un mois de préparation.

« Je pense que la formation et les joueurs de l’équipe réserve travaillent beaucoup et montrent de belles choses, à la fois à l’entraînement et en match. On en a vu beaucoup en fin de rencontre face à Troyes, je pense qu’ils ont contrôlé pas mal de choses et ont joué bien organisés », a-t-il apprécié à l’issue du match amical remporté contre l’ES Troyes AC (1-0).

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a été séduit particulièrement par la prestation de Nadir El Jamali, jeune milieu offensif de 18 ans. « Je pense que c’est un top joueur. C’est un très bon joueur. Il est très bon avec le ballon, dans la compréhension du jeu également. Il travaille dur », a-t-il encensé, au micro d’Evect.

Formé à l’académie de l’ASSE, Nadir El Jamali est un attaquant polyvalent de la réserve avec laquelle il a disputé 43 matchs et inscrit 10 buts. Natif de Paris, il est international U18 français.

Outre le Franco-Marocain, Eirik Horneland a convoqué Beres Owusu, Maedine Makhloufi, Louis Mouton, Paul Eymard, Axel Dodote et Luan Gadegbeku pour la pré-saison.