Impressionnant depuis son arrivée à l’AC Milan, Mike Maignan a récemment entrouvert la porte pour un retour au PSG. Mais son clan se montre très gourmand.

Mercato PSG : Mike Maignan laisse une chance au Paris SG

Formé au Paris Saint-Germain, Mike Maignan n’a pas eu l’opportunité de faire ses preuves au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Transféré à Lille OSC pour un million d’euros, il a ensuite rejoint l’AC Milan à l’été 2021 contre un chèque de 15,4 millions d’euros, lorsque Gianluigi Donnarumma a quitté les Rossoneri pour s’engager librement en faveur du Paris SG. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Mike Maignan ne semble pas particulièrement pressé de quitter les rangs du club lombard, mais s’il venait à prendre la décision de changer d’air, il ne dirait pas forcément non à un retour chez les Rouge et Bleu.

« J’ai déjà joué contre eux quand j’étais à Lille, donc ce n’est pas un terrain que je ne connais pas. Ce sera un grand match, à un rythme élevé, comme j’aime ça », a déclaré le portier numéro 1 de l’équipe de France concernant la double confrontation à venir entre le PSG et l’AC Milan, avant d’évoquer son éventuel retour à Paris si l’occasion se présentait. « Je suis Parisien, mais aujourd’hui, je suis sous contrat à l’AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir », a ajouté le compatriote de Kylian Mbappé. Pour autant, son entourage compte bien signer un gros contrat lors des prochaines discussions.

L’entourage de Mike Maignan réclame un gros salaire à l'AC Milan

En effet, le média TMW confirme que face à l’intérêt de plusieurs grands clubs européens fortunés, les dirigeants de l’AC Milan ont entamé des négociations avec les représentants de Mike Maignan pour une prolongation de contrat. Avec le nouveau statut du natif de Cayenne, ses agents réclameraient un salaire compris entre 8 et 10 millions d’euros annuels.

En cas d’accord, Maignan serait alors le joueur le mieux payé du contingent milanais devant l’attaquant international portugais Rafael Leao, à en croire les renseignements obtenus par La Gazzetta dello Sport, qui ajoute que le coéquipier d’Olivier Giroud aurait comme priorité de rejoindre une équipe compétitive capable de lui permettre de remporter de nombreux trophées. Le Paris SG est donc prévenu sur les exigences de son ancien Titi.