Alors que Kylian Mbappé pourrait partir l’été prochain, Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG réfléchiraient à sa succession avec un profil identifié.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prêt à claquer la porte l’été prochain ?

Présent sur le plateau de l’émission Rothen S'enflamme, Jean-Michel Larqué a ouvertement assuré que Kylian Mbappé a déjà tranché pur son avenir. Dans un courrier adressé à la direction du Paris Saint-Germain en fin de saison passée, l’ancien partenaire de Neymar a informé le club qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain, ouvrant ainsi la porte à un départ gratuit dans quelques mois. Pour Larqué, la position du joueur n’a pas changé et il se dirige donc vers un départ de Paris l’été à venir.

« Ce que je sais est que Mbappé a envoyé un courrier contractuel disant qu’il n’activait pas la prolongation. Et on a le Qatar, qui veut inventer une indemnité de transfert pour un joueur libre. Celui qui n’est pas clair est clair. La situation de Mbappé est claire, il a envoyé un courrier. On nous fait croire qu’il y a des négociations. Il a écrit qu’il ne voulait pas prolonger. Le PSG est à la rue », a expliqué l’ancien joueur et entraîneur des Rouge et Bleu sur RMC. D’ailleurs, en interne, les dirigeants parisiens rechercheraient déjà un profil capable de combler un éventuel départ de Mbappé.

Vinicius Junior, prochaine folie du Paris SG ?

En effet, d’après les informations relayées par OK Diario, le Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà acté le départ de Kylian Mbappé pour l’été 2024. La publication espagnole ajoute même que Nasser Al-Khelaïfi prépare un terrible coup au Real Madrid. Pour remplacer Mbappé, le président du PSG penserait notamment à Vinicius Junior. Déjà annoncé dans les plans du champion de France en titre lorsque Leonardo était le patron de la direction sportive. Reste maintenant à savoir Florentino Pérez ouvrira la porte à un transfert de Vinicius Junior pour aller renforcer les rangs du PSG.