Nommé cet été en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique marque déjà les esprits au PSG avec des décisions fortes. Et cela pourrait bien continuer.

Mercato PSG : Keylor Navas préféré à Gianluigi Donnarumma ?

Fortement pressenti sur le départ lors du dernier mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au Paris Saint-Germain. Inscrit sur la liste des 24 joueurs pouvant participer à la Ligue des champions, le gardien de but de Costaricain a accepté de rester numéro 2 cette saison, dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma. Mais son nouvel entraîneur pourrait prendre une décision surprenante pour la suite de la saison. En effet, le quotidien Le Parisien rappelle que dimanche soir, lors de la victoire du PSG sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (4-1), Luis Enrique a publiquement manifesté sa colère sur un fait de jeu de Gianluigi Donnarumma, coupable à ses yeux d’une mauvaise relance au pied.

Alors que le successeur de Christophe Galtier apprécie énormément le profil de l’international costaricain de 36 ans, il pourrait changer l’ordre hiérarchique au niveau des gardiens de but. « Le coach n'hésitera pas à donner du temps de jeu à Navas s'il le considère plus à même de correspondre au jeu qu'il recherche », assure le quotidien régional. Triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid (2016, 2017 et 2018), Keylor Navas pourrait ainsi bouleverser les plans de Donnarumma pour cette saison. Surtout qu’il a tout fait pour rester au Paris SG cet été.

Keylor Navas a refusé une offre juteuse pour rester à Paris

Toujours selon la même source, Keylor Navas a refusé une proposition financièrement avantageuse d’Al-Hilal, le club saoudien qui a recruté Neymar pour environ 100 millions d’euros, puisque sa famille et lui se sentent bien dans la capitale parisienne. Surtout qu’il perçoit un imposant salaire de 1 million d’euros bruts par mois. Sans compter que ses compétences dans le jeu au pied ont séduit Luis Enrique, qui apprécie son profil à participer au jeu de passes. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Navas pourrait donc avoir du temps de jeu pour sa dernière année de contrat à Paris.