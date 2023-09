En négociation avec John Textor, Oliver Glasner est bien parti pour être l'entraineur de l'OL. Cependant, un bémol est mis sur la piste menant vers le technicien autrichien.

Mercato OL : Oliver Glasner, le favori pour signer à Lyon

John Textor tient un favori parmi les entraineurs auditionnés, pour succéder à Laurent Blanc à l’OL. Il s’agit évidemment d’Oliver Glasner, libre de tout contrat depuis son départ de l’Eintracht Francfort en juin 2023. Si la proposition du président du club rhodanien et les aspirations du coach de 49 ans se rejoignent, il est fort probable que ce dernier débarque à Lyon rapidement, pour diriger les Gones. Cela, malgré l’intérêt de la Fédération allemande, révélé par Bild.

Selon le média, Oliver Glasner et Julian Nagelsmann sont sur la short list des dirigeants allemands pour succéder à Hansi Flick, si le sélectionneur de la Nationalmannschafft venait à être limogé. Il pourrait ainsi découvrir la Ligue 1, après avoir dirigé le Linzer ASK en Autriche (2015-2019), puis le VfL Volfsbourg (2019-2021) et évidemment l’Eintracht (2021-2023) en Allemagne.

Polo Breitner prévient John Textor : « Oliver Glasner a un côté un peu noir... »

Consultant de RMC Sport et connaissant la Bundesliga et les acteurs de ce championnat, Polo Breitner apprécié bien le technicien dont John Textor négocie l’arrivée à l’OL. Cependant, il prévient sur son tempérament et surtout sa rigueur et ses exigences. « Oliver Glasner a un côté un peu noir, et si tu es un peu loin et que tu regardes ce qu’il a fait aussi bien en Autriche ou Allemagne, tu te dis, c'est génial. C’est quelqu’un d’extraordinaire […] Son problème, c’est que ça se termine souvent mal, et notamment avec le directeur sportif », a prévenu le spécialiste du football allemand, dans des propos rapportés par Foot01.

« Il est très exigeant et très ambitieux. […]. Si au bout d’un moment, il n’a pas l’équipe qu’il souhaite, il aura une tendance naturelle à attaquer sa direction sportive […]. Le mariage Oliver Glasner-Lyon pourrait bien fonctionner, mais je parle d’un Lyon qui me faisait rêver il y a quelques années. Lorsque je vois le Lyon d’aujourd’hui, je pense qu’il faut plutôt un garde-chiourme. Oliver Glasner, il ne peut pas faire courir les joueurs s’ils ne veulent pas […] », a expliqué Polo Breitner.