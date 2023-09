Passé par le Stade Rennais de 2014 à 2017, un ancien attaquant a pris une destination surprenante pour relancer sa carrière.

Mercato : Paul-Georges Ntep file au Vietnam

Il n'a plus joué depuis le 31 mai 2022. Plus d'un an plus tard, Paul-Georges Ntep s'offre un nouveau challenge, bien loin des pelouses françaises qui l'ont fait briller il y a quelques années. Selon les informations révélées par Foot Mercato, l'ancien attaquant du Stade Rennais va s'engager en V. League 1, avec le club du Ho Chi Minh City, dans un championnat où évolue un autre joueur bien connu du football français, un certain Damien Le Tallec, passé par Sochaux ou encore Montpellier.

Son objectif sera avant tout de retrouver le plaisir de jouer au football, dans un nouvel environnement, très différent de ce qu'il a connu auparavant. Si cette aventure au Vietnam s'avère être un succès à l'issue de la saison, peut-être pourra-t-il envisager de tenter un nouveau défi en Europe, lui qui n'a seulement que 31 ans.

Du paradis à l'enfer pour Paul-Georges Ntep

Sa carrière a commencé sur les chapeaux de roue, avant de littéralement virer au cauchemar. Ses débuts du côté de l'AJ Auxerre laissaient pourtant présager le meilleur pour Paul-Georges Ntep. Utilisé qu'à une seule reprise avec les pros sur les deux premières saisons, l'attaquant franco-camerounais se révèle lors de l'exercice 2012-2013 sous le maillot auxerrois. En 34 matchs de championnat disputés, il inscrit 9 buts et délivre 4 passes décisives, et reste sur les mêmes standards lors de la première partie de la saison suivante.

Grâce à ses performances, Paul-Georges Ntep se fait remarquer, et c'est le Stade Rennais qui parvient à obtenir sa signature en janvier 2014. En 4 saisons chez les Rouge et Noir, il inscrit 18 buts et délivre 15 passes décisives. Au cours de cette période, il parvient à décrocher sa première convocation en Équipe de France, et honore sa première sélection en octobre 2015.

Mais à l'issue de son aventure au SRFC, la carrière de Paul-Georges Ntep prend une tournure peu plaisante. Transféré à Wolfsburg, l'ailier âgé de 25 ans à l'époque, ne joue quasiment jamais, et décide de revenir en France un an seulement après son arrivée en Allemagne. Accueilli en prêt à l'ASSE, l'ancien rennais connaît les mêmes galères qu'à Wolfsburg, et n'est pas conservé chez les Verts. Derrière, rien ne s'arrange pour Paul-Georges Ntep. Malgré une aventure en Turquie, et un challenge à Guingamp en 2020, il n'a jamais réussi à retrouver son niveau. C'est donc du côté du Vietnam que l'attaquant de 31 ans va tenter d'écrire une nouvelle page de son histoire cette saison.