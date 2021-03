ASSE : Témoignage d'Hamouma sur le passage de Gasset à Sainté

Publié le 12 mars 2021 à 12:15

Ancien coach de l’ ASSE, Jean-Louis Gasset a marqué son passage au club, grâce à la remontée réussie, alors que le club ligérien était menacé de relégation. Romain Hamouma retient du positif du passage du technicien français à l’AS Saint-Étienne et balaye les critiques concernant les « claquettes-chaussettes ».

ASSE : La masse salariale du club a explosé sous Gasset

Jean-Louis Gasset a sauvé l’ ASSE de la descente en Ligue 2, lors de la saison 2017-2018. Il avait été promu entraîneur principal le 20 décembre 2017, alors que les Verts étaient sur une série négative de 6 matchs sans victoires sous les ordres de Julien Sablé. Rejoint par Ghislain Printant au poste d’adjoint, le coach natif de Montpellier avait réussi à remonter les Stéphanois de la 17e à la 7e place finale, au terme de l’exercice. La saison suivante (2018-2019), il avait qualifié l’AS Saint-Étienne pour la phase de poule de la Ligue Europa, en finissant à la 4e place de la Ligue 1. Le technicien de 67 ans avait réalisé ces bons résultats, grâce à son carnet d’adresses. Lors du mercato hivernal et celui de l’été 2018, il avait fait venir : Mathieu Debuchy, Yann M’Vila, Neven Subotić, Paul-Georges Ntep, Wahbi Khazri ou encore Rémi Cabella (levée de l’option d’achat). Des recrutements qui ont fait exploser la masse salariale de l’équipe de l’ ASSE, mais les Stéphanois sont restés dans l’élite.

Hamouma défend le bilan de Gasset à l'AS Saint-Étienne

Romain Hamouma soutient d’ailleurs Jean-Louis Gasset, critiqué pour avoir mis le club ligérien dans une situation financière difficile avec le recrutement de joueurs aux gros salaires. « Des articles sont sortis, comme quoi on était des “claquettes-peignoir” avec Jean-Louis. On ne finit pas quatrième de L1, en mettant des claquettes, ça n’existe pas », a-t-il soutenu, dans des propos relayés par Girondins4Ever. « Il arrivait à gérer son groupe au maximum. Il m’a géré, à des moments où j’étais moins bien. Il m’a fait remonter, prendre confiance en moi. Il a fédéré le groupe au maximum, on avait envie de se battre pour lui. C’était incroyable, j’ai vécu une année extraordinaire parce qu’il était tout le temps présent pour te dire le mot juste, te faire rigoler. C’est franchement une personne extraordinaire. Il a été très proche de moi quand ma fille a été hospitalisée. C’est un super mec, l’une des plus belles rencontres que j’ai pu faire dans le football honnêtement », a témoigné l’attaquant de l' ASSE. Jean-Louis Gasset a quitté Sainté en mai 2019, après 18 mois dans le Forez. Depuis le 10 août 2020, il est l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, actuel 15es du championnat.













Par ALEXIS