Mercato : Un ancien du Stade Rennais va rebondir au Portugal !

Publié par Timothy le 03 septembre 2021 à 17:14

Libre depuis la fin de son aventure avec l'En avant Guingamp, Paul-Georges Ntep, ancien joueur du Stade Rennais, devrait s'engager au Portugal dans les prochaines heures. Une annonce faite par plusieurs médias portugais.

L'international camerounais depuis 2018, Paul-Georges Ntep, est tout proche de rejoindre le Portugal. Un accord avec le club de Boavista, en D1 portugaise est imminent. Selon plusieurs médias portugais, l’ailier de 29 ans n’aurait plus que sa visite médicale à passer avant de valider son arrivée dans son nouveau club.

Ntep : Le Stade Rennais, un élan pour sa carrière, mais...

Paul-Georges Ntep ne parvient pas à donner un nouvel élan à sa carrière depuis qu'il a quitté le Stade Rennais en 2017. Régulièrement blessé, Ntep s'était d'abord révélé à l'AJ Auxerre avant d’exploser avec le club breton en Ligue 1. Une mise en lumière qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France (2 sélections) avant d’enchaîner plusieurs blessures. Pendant ces trois années au SRFC, il dispute 81 matchs et inscrit 18 buts. Lors de la saison 2014-2015, il devient un joueur-clé du dispositif rennais, sous l'ère PhilippeMontanier. Ses prestations sont remarquées et il contribue à la montée en classement du Stade Rennais, qui grapille six places au classement de la 9e à la 15e journée de Ligue 1.

...une suite marquée par des blessures à répétition

Mais l'année 2015 est marquée par une série de blessures. En juillet, il subit une déchirure du muscle gracile droit, associée à une périostite bilatérale et une fracture de fatigue au tibia gauche. Il est absent pendant deux mois. En octobre, il est atteint d'une déchirure aux ischios-jambiers. Il renonce à l'équipe de France, remplacé par Alexandre Lacazette. À six mois de la fin de son contrat avec Rennes, il rejoint en janvier 2017 le VfL Wolfsburg, avec qui il signe un contrat de quatre ans et demi. En manque de temps de jeu, il est prêté en France, à l'AS Saint-Étienne, mais ne connaît pas plus de titularisations. Mis de côté à Wolfsburg, il est ensuite prêté en août 2019 à Kayserispor. Mais en décembre 2019, Ntep résilie son contrat à cause de salaires impayés.

En février 2020, un résilie d'un commun-accord son contrat qui le liait au Vfl Wolfsburg. Libre, il retrouve la Bretagne, cette fois à l'En avant Guingamp. Il dispute 14 matches sans le moindre but. À 29 ans, il tente donc de relancer sa carrière au Portugal sous les couleurs du Boavista.