Le Real Madrid version Florentino Pérez est une grande institution. Après la perte de ses gros calibres, le club merengue fait émerger de nouvelles pépites, le cas Angel Carvajal le confirme.

Mercato Real Madrid : Une nouvelle trouvaille nommée Angel Carvajal

Le Real Madrid de Florentino Pérez est un grand club qui ne cesse de produire de jeunes talents et de les préparer pour un avenir au plus haut niveau du football mondial. Alors que Dani Carvajal a été un incontournable de l'équipe première merengue en tant qu'arrière droit, un autre Carvajal est en train de faire son chemin dans le club, mais cette fois-ci en tant qu'attaquant prometteur. Dani Carvajal âgé de seulement 19 ans, est en train de se frayer un chemin vers la gloire au sein de la Maison-Blanche.

Originaire de Santa Ana, à l'ouest de l'Espagne, Angel Carvajal a été repéré pour son instinct de buteur exceptionnel. Sa capacité à trouver le chemin des filets a été mise en évidence lorsqu'il a inscrit pas moins de 24 buts en prêt au Rayo Alcobendas, au cours de la dernière saison. Cette performance impressionnante n'a pas échappé aux observateurs du Real Madrid, qui ont rapidement fait de lui une recrue pour le club.

L'attaquant talentueux commencera sa carrière au sein de l'équipe du Real Madrid C, où il portera fièrement le numéro 9. Angel Carvajal incarne déjà l'avenir offensif du Real Madrid, avec sa vitesse, son instinct devant le but et sa détermination à réussir. Le jeune prodige espagnol a récemment signé une prolongation de contrat avec le club jusqu'en 2027, ce qui témoigne de la foi que le Real Madrid place en lui.

Florentino Pérez recrute à faible coup

L'objectif ultime d'Angel Carvajal est de jouer sous les ordres de l'ancienne légende du Real Madrid, Raúl, qui dirige actuellement l'équipe réserve, la Castilla. Avec sa progression rapide et son potentiel indéniable, il pourrait bien être sur le point de faire ses débuts dans l'équipe première et de s'imposer comme une nouvelle star du Real Madrid.

Alors que Dani Carvajal continue de briller en tant que défenseur de premier plan, un autre Carvajal est en train d'écrire sa propre histoire au club. Le Real Madrid peut désormais compter sur deux Carvajal pour briller sur le terrain, chacun dans son propre rôle, renforçant ainsi la profondeur et la polyvalence de l'équipe.