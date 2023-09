Auteur d'une victoire riche en buts contre le FC Lorient, le FC Nantes intègre le top 10 grâce à la forme de certains joueurs.

FC Nantes : Moses Simon et Florent Mollet retrouvent leur meilleur niveau

Personne ne s'attendait à un tel festival de buts. Avec 6 réalisations en 5 rencontres de Ligue 1, le FC Nantes était pourtant loin d'être la pire attaque. Samedi, les Canaris ont surpris tout le monde lors de la réception du FC Lorient, comptant pour la sixième journée du championnat. Respectivement quinzième et douzième, les deux équipes se sont livrées une bataille exceptionnelle, marquée par 8 buts au total.

Pierre Aristouy, l'entraîneur du FCN, a pu observer cinq buteurs différents dans son équipe. Mostafa Mohamed, Moses Simon, Florent Mollet, Eray Cömert et Matthis Abline ont tous marqué, permettant aux Canaris de l'emporter 5-3. Pour le média local Tribune Nantaise, c'était un match très réussi de leur part. Abline a réussi son entrée grâce à ses exploits individuels, ponctués par un but sublime. Simon a retrouvé son niveau de jeu d'antan, en réussissant la majeure partie de ses percussions. Mollet s'est enfin montré réaliste face au but, tandis que Mostafa Mohamed a encore régalé sur coup franc.

Le FC Nantes tout proche du top 5, Pierre Aristouy sauvé ?

Au-delà de la manière, ce sont 3 points précieux pour le FC Nantes. Grâce à ce deuxième succès consécutif, le club des Bords de l'Erdre grimpe au sixième rang provisoire. Les Canaris possèdent le même nombre de points que le PSG (8), cinquième, qui affronte l'Olympique de Marseille ce dimanche soir. Surtout, ils s'éloignent de la zone rouge avec 6 longueurs d'avance sur le barragiste. Cet écart pourrait être réduit en cas de victoire de Clermont ou Lens dans la journée.

Ce résultat soulage également Pierre Aristouy, dont la méthode ne faisait pas l'unanimité en interne il y a encore quelques semaines. Son avenir s'écrivait même en pointillés après 4 premières journées difficiles (2 nuls, 2 défaites). Désormais, le président Waldemar Kita doit être satisfait de l'avoir prolongé jusqu'en juin 2025 cet été. Le principal intéressé, lui, s'est même permis de rêver plus grand avec une série de 4 matchs sans défaite : « Comme je le répète aux joueurs, il ne faut pas prendre comme une fatalité le fait qu’on joue la deuxième partie de tableau. C’est peut-être une ambition trop importante mais je préfère avoir celle-là… » a-t-il confié au micro de Prime Video.