L’entraineur du FC Nantes a confirmé l’arrivée de deux joueurs offensifs dans son équipe, ce début de mercato. Il ne reste plus que l'officialisation de leurs signatures.

Mercato : Gourvennec confirme l’arrivée de Tino Kadewere au FCN

Le marché du FC Nantes s’emballe déjà, quelques jours après l’ouverture du mercato de janvier 2024. Jocelyn Gourvennec a confirmé l’arrivée de Tino Kadewere (28 ans) lors de son passage en conférence de presse. L’attaquant de l’OL est prêté au FCN pour six mois, mais son contrat est assorti d’une option d’achat. La clause deviendra obligatoire automatiquement si les Canaris se maintiennent en Ligue 1.

L’international zimbabwéen (19 sélections, 3 buts) est à Lyon depuis mercredi et a passé la visite médicale sans souci. Il devait être présenté officiellement comme un joueur du FC Nantes; dans le prochaines heures. Le nouveau coach des Jaune et Vert s’est réjoui du renfort Tino Kadewere, dont il apprécie l’état d’esprit, en plus de son profil polyvalent. « Tino connaît bien la Ligue 1, c’est un joueur d’équipe », a-t-il souligné.

Bénie Traoré rejoint aussi le FC Nantes en renfort

En plus de l’avant-centre de Lyon, Jocelyn Gourvennec a annoncé une autre recrue offensive. Il s’agit de Bénie Traoré (21 ans). L'international Espoir Ivoirien est en provenance de Sheffield United, club avec lequel il a disputé 8 matchs en Premier League cette saison. « Ce sont des joueurs capables de jouer sur les trois postes offensifs », a précisé le l’entraineur du FC Nantes.

Tino Kadewere et Bénié Traoré viennent renforcer l’équipe nantaise, qui a perdu Ignatius Ganago (blessé jusqu’à la fin de la saison), Moses Simon (Nigeria) et Mostafa Mohamed (Egypte). Ces derniers sont partis en sélection pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.