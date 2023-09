Après l’intronisation de Luis Enrique et un bon début de saison, le président du PSG espère désormais convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat.

Après un été particulièrement animé avec plusieurs semaines de mise à l’écart pour son refus de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin 2024, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain cette saison. Alors que les relations se sont réchauffées entre les deux parties ces dernières semaines, le président du club de la capitale espère pouvoir convaincre la star française de parapher un nouveau bail.

En effet, selon les informations du journal Le Parisien, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi confirme que « la relation est super, super positive, notamment entre le joueur et le président. On voit aux entraînements ou sur le terrain à quel point il prend plaisir à jouer son football, à quel point il est déterminé à faire le maximum pour le PSG, c’est très positif. » La direction parisienne voudrait donc profiter de cette situation pour reprendre prochainement les discussions avec les représentants de Mbappé afin de prolonger son contrat. D’ailleurs, Al-Khelaïfi estime que l’heure est venue que son joueur monte sur le toit du monde au niveau des distinctions individuelles.

Nasser Al-Khelaïfi réclame le Ballon d’Or pour Kylian Mbappé

Présent au Campus PSG de Poissy samedi matin, à la veille du Classique largement remporté contre l’Olympique de Marseille (4-0), Nasser Al-Khelaïfi a expliqué que Kylian Mbappé mérite de remporter le prochain Ballon d’Or. « Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait, et de ce que fait toute l'équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'Or », a confié le président du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport. Reste maintenant à savoir si l’international français de 24 ans acceptera de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu.