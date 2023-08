Une nouvelle réunion tendue cette fois a eu lieu entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, et la star du football, Kylian Mbappé. Les tensions autour du dossier de la prolongation de Mbappé sont montées d'un cran lors de cette rencontre.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne fait pas peur à Kylian Mbappé

Selon des sources proches de la réunion, Nasser Al-Khelaïfi aurait été direct et sans équivoque dans ses paroles envers Kylian Mbappé. Il aurait déclaré à l’attaquant le 8 août dernier : "Tu vas voir ! Tu ne rejoueras pas ! On ne cédera pas !" Cette déclaration semblait refléter la détermination du PSG à ne pas céder aux pressions extérieures pour vendre leur joueur vedette, malgré les spéculations sur un éventuel départ de Mbappé vers le Real Madrid.

Cependant, la réponse de Kylian Mbappé ne s'est pas fait attendre. Il aurait rétorqué de manière cinglante : "Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer !" Cette réplique met en lumière la confiance inébranlable de Mbappé en ses capacités et son importance dans l'équipe.

Cette confrontation directe, plus que surréaliste, entre le président du PSG et sa star montre à quel point la situation est devenue tendue autour du futur de Mbappé. Le joueur, dont le contrat avec le PSG expire en juin 2024, a été au centre de nombreuses rumeurs de transfert vers le Real Madrid. Le PSG semble toutefois déterminé à vendre son buteur cet été pour récupérer des indemnités pour son transfert, à moins qu’il prolonge.

La réunion du 8 août évoquée par L’Équipe, pourrait, si les faits se confirment, marquer un tournant dans cette saga du mercato. Alors que le PSG débute difficilement sa saison avec deux matchs nuls, reste à voir comment cette confrontation affectera la relation entre Mbappé et le club ainsi que l'issue finale de cette histoire.

Les joueurs parisiens ont déjà envoyé un message fort à Kylian Mbappé. Candidat pour devenir capitaine du club, il n’a pas été désigné lors du vote à mains levées, atteignant seulement la 4e place. Pour les supporters du PSG et les amateurs de football en général, cette confrontation entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé ajoute une dose de suspense et d'incertitude à ce mercato estival.