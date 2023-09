Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, pense que la star du PSG Kylian Mbappé va quitter la France pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut prolonger le contrat de Kylian Mbappé

D’après Le Parisien, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi assure que « la relation est super, super positive, notamment entre le joueur et le président. On voit aux entraînements ou sur le terrain à quel point il prend plaisir à jouer son football, à quel point il est déterminé à faire le maximum pour le PSG, c’est très positif. » À tel point que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent profiter de cette situation pour reprendre prochainement les discussions avec les représentants de Kylian Mbappé afin de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin 2024. Si le principal concerné semble pour le moment concentré sur le terrain, son nom circule toujours en Espagne, où il est régulièrement lié au Real Madrid.

Javier Tebas : « Je suis convaincu que Mbappé sera en Liga »

Dans une interview diffusée lundi soir par la chaîne espagnole Movistar+, le président de la Liga a tenté de relancer le feuilleton qui a animé plusieurs mercatos déjà, et qui pourrait se prolonger l'été prochain. Interrogé sur les probabilités de voir Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain et le championnat français pour rejoindre l’Espagne, et notamment le Real Madrid, en 2024, Javier Tebas a affiché une certaine assurance.

« Je ne peux pas dire que je suis convaincu, mais je sais que c'est une destination qui est faite pour lui. Je dirais qu'il y a plus de 70 à 80 % de chance qu'il vienne l'année prochaine », a déclaré le patron du football espagnol. Durant l’été 2022, Javier Tebas n'avait pas du tout apprécié la prolongation de Mbappé au Paris SG alors qu’il était pressenti chez les Merengues. L’avocat de avait alors qualifié la signature du nouveau contrat de Mbappé « d’insulte au football » avant de promettre qu’il allait porter plainte contre le club français.