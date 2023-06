Malgré l’assurance de la star du PSG concernant son avenir, Javier Tebas, président de la Liga, pense que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut rester à Paris la saison prochaine

Critiqué de vouloir forcer la main au Paris Saint-Germain pour un transfert au Real Madrid durant ce mercato estival, Kylian Mbappé a profité de sa présence en conférence de presse ce jeudi pour faire une mise au point concernant son avenir.

« Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine. J'ai simplement dit que mon objectif était de continuer au PSG, car c'est ma seule option pour le moment. Je suis très prêt à revenir à Paris à la reprise », a déclaré l’international français de 24 ans.

Pour autant, plusieurs observateurs estiment que cette sortie de Mbappé n’est que de la poudre aux yeux puisqu’il rejoindra les rangs du Real Madrid dès cet été. Une thèse que partage le président de la Ligue espagnole de football.

Javier Tebas : « Kylian Mbappé va quitter le PSG cette saison »

Dans des propos relayés par le quotidien madrilène Marca, Javier Tebas a expliqué que le contrôle économique à l’UEFA et la masse salariale très élevée du PSG vont obliger Nasser Al-Khelaïfi à céder Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. « J’espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature », a indiqué Javier Tebas, le patron du football espagnol.