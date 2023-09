Quelques mois après le départ inattendu d’Ousmane Dembélé au PSG, l’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, est revenu une nouvelle fois sur ce sujet.

Mercato PSG : Xavi Hernandez ne veut plus penser à Ousmane Dembélé

Longtemps affecté par le départ d’Ousmane Dembélé lors du mercato estival, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, n’en veut pas à l’attaquant de 26 ans. Alors qu’il comptait beaucoup sur lui, le technicien catalan s'est dit très déçu. Pour autant, l’ancien milieu de terrain des Blaugranas est passé à autre chose et ne veut plus revenir sur l’épisode Dembélé. Xavi veut désormais se satisfaire du très bon début de saison de ses troupes, qui performent d’ailleurs sans l’international français.

« Je me souviens de lui, mais je n'ai pas vu les matchs du PSG. Ce n'est pas notre rival. Je n'ai aucun ressentiment contre lui et je lui souhaite le meilleur. Le Barça continue, nous avons trouvé des solutions avec Lamine, Rapha... nous sommes ravis », a déclaré le champion du monde 2010, qui veut donc tourner la page Ousmane Dembélé. De son côté, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais se réjouit de son arrivée au Paris SG.

Ousmane Dembélé se confie sur son arrivée au PSG

Auprès de Téléfoot il y a quelques semaines, Ousmane Dembélé a révélé les raisons qui l’ont poussé à quitter le FC Barcelone pour s’engager en faveur du club de la capitale française. « J’ai parlé avec Luis Enrique et le président. Ils m’ont parlé de leur projet. Revenir en France me fait plaisir. Tout se passe très bien au Paris Saint-Germain. On a un très bon coach. Le discours du président m’a plu », avait notamment confié le champion du monde 2018. Pour s’offrir les services du natif de Vernon, le PSG a signé un chèque de 50 millions d’euros et le compatriote de Kylian Mbappé a paraphé un bail jusqu’en juin 2028.