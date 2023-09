Blessé depuis plusieurs mois suite à une rechute à l'ischio-jambier, Nuno Mendes était sur la voie du retour, mais les nouvelles ne sont pas bonnes au PSG.

PSG : Les derniers résultats ne sont pas rassurants pour Nuno Mendes

Quand reverra-t-on Nuno Mendes sous le maillot du PSG ? Si son retour semblait se préciser ces derniers jours, il va falloir encore patienter un peu. Malgré quelques appartions à certaines séances collectives, le latéral gauche parisien n'est pas prêt à revenir. D'après les dernières informations divulguées par L'Équipe, le staff médical du Paris Saint-Germain n'est pas rassuré par les derniers résultats du défenseur portugais, et aucun risque ne sera pris en interne.

Pour retrouver trace d'un match de Nuno Mendes avec le PSG, il faut remonter au 30 avril dernier, lors d'une défaite des Parisiens 3-2 au Parc des Princes face au FC Lorient. Depuis, le défenseur portugais s'est blessé à l'ischio-jambier, et a rechuté cet été.

Pas de retour avant mi-novembre ou début décembre pour Presnel Kimpembe

Lui aussi est un blessé de longue date au PSG. Victime d'une rupture du tendon d'Achille face à l'OM le 26 février dernier au Vélodrome, Presnel Kimpembe continue de travailler pour revenir à la compétition le plus rapidement possible. Mais à l'image de son coéquipier Nuno Mendes, la prudence est de mise à Paris, et le staff médical ne veut pas se précipiter pour éviter une rechute. De ce fait, une première date de retour a été annoncée pour le défenseur français.

L'Équipe indique que Presnel Kimpembe ne devrait pas revenir avant la mi-novembre dans le meilleur des cas, voir début décembre. Cela permettra à Luis Enrique de le mettre en concurrence avec Milan Skriniar et Marquinhos sur la fin de la première partie de saison. Avant cela, il va falloir patienter encore deux mois pour le revoir.