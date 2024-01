À moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, le PSG tient sa seconde recrue. Comme attendu, Gabriel Moscardo quitte le Corinthians et s’engage avec le club parisien.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo officiellement parisien

Après plusieurs semaines d’attente et de bras de fer avec le nouveau président du Corinthians, le transfert de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain est désormais bouclé. Ce jeudi, le club de la capitale française a annoncé sur son site officiel la signature du milieu de terrain pour quatre ans et demi. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 », écrit le Paris SG. Dans la foulée, l’international brésilien a été « prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison. » Après presque sept ans passés chez les Corinthians, le jeune compatriote de Marquinhos va donc faire le grand saut en Europe sous les couleurs du Paris SG. Un bonheur que le joueur n’a pas voulu cacher.

Gabriel Moscardo a hâte de porter le maillot du PSG

Son officialisation a été retardée suite à un souci physique détecté lors de sa visite médicale. Et même s’il manquera trois mois de compétition, Gabriel Moscardo a hâte de défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J’espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs Rouge et Bleu et rendre les supporters heureux », a déclaré Moscardo sur le site officiel du PSG.

Pour s’offrir les services du natif de Taubaté, Luis Campos a posé sur la table des négociations un chèque de 20 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus divers. Après Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo est la deuxième recrue hivernale du club entraîné par Luis Enrique viserait encore un autre défenseur central et si possible, un milieu de terrain expérimenté.