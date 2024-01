Au lendemain du succès de ses filles contre l’Ajax Amsterdam en phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG a annoncé un départ à l’Atlético Madrid.

Mercato PSG : Ana Vitoria rejoint l’Atlético Madrid en prêt

À moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, les lignes continuent de bouger au Paris Saint-Germain. Alors que le transfert de Gabriel Moscardo est sur le point d’être officialisé et que des départs sont espérés chez les hommes, le club de la capitale française a bouclé le prêt d’une joueuse avec l'Atlético Madrid. Arrivée du Benfica Lisbonne l’été dernier, Ana Vitoria n’est pas parvenue à s’imposer au sein de l’équipe féminine du PSG. En proie à diverses blessures, la milieu de terrain brésilienne n'a pas convaincre son entraîneur Jocelyn Prêcheur avec seulement six petits matches à son compteur. Poussée vers la sortie, la joueuse de 23 ans a accepté de rejoindre l'Atlético Madrid dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. « L’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour le prêt de la Brésilienne Ana Vitoria à notre club jusqu'à la fin de cette saison », a notamment annoncé le club espagnol sur son site officiel ce jeudi matin. Une nouvelle confirmée par le Paris SG.

Ana Vitoria envoyée en Liga pour revenir plus forte la saison prochaine

En manque de temps au Paris Saint-Germain depuis son retour de blessure, Ana Vitoria va tenter de retrouver du rythme en Espagne afin de revenir plus forte la saison puisqu’elle a été prêtée aux Colchoneros sans aucune option d’achat. Arrivée à Paris avec beaucoup d’ambitions, la compatriote de Marquinhos est donc loin d’en avoir terminé avec le PSG. « La milieu de terrain brésilienne rejoint le club espagnol, évoluant en Liga Femenina, jusqu’à la fin de la saison dans le cadre d’un prêt. Ana Vitoria a rejoint le club de la capitale l’été dernier. Avec le maillot parisien, la joueuse de 23 ans a pris part à 6 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée chez les Rouge et Bleu. Le club présente tous ses vœux de réussite à Ana pour la deuxième partie de saison », écrit le club du président Nasser Al-Khelaïfi, au lendemain de la large victoire de Marie-Antoinette Katoto et ses partenaires face à l’Ajax Amsterdam (3-1), à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des champions féminine de l'UEFA.