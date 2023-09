Alors que Javier Tebas a annoncé Kylian Mbappé au Real Madrid pour l’été prochain, un ancien président du PSG a répondu sur l’avenir du buteur de 24 ans.

Mercato PSG : Javier Tebas attend déjà Kylian Mbappé

Javier Tebas a profité d’une interview avec la chaîne espagnole Movistar+ pour relancer les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Libre le 30 juin 2024, le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Pour le président de la Liga, le futur de l’ancien partenaire de Lionel Messi va s’écrire en Espagne à compter de l’été prochain.

« Est-ce que je suis convaincu de son arrivée la saison prochaine ? Convaincu non, mais je suis persuadé que ce championnat est fait pour lui. Si je devais donner un pourcentage ? Je dirais qu'il y a plus de 70 à 80 % de chance qu'il vienne l'année prochaine », a confié Javier Tebas. Une sortie médiatique qui commence à faire rire aussi bien en Espagne qu’en France.

L’histoire entre Mbappé et le PSG n’est pas terminée

Selon Josep Pedrerol, le présentateur de l’émission espagnole El Chiringuito, les dirigeants du Real Madrid sont étonnés après la sortie fracassante de Javier Tebas annonçant l’arrivée de Kylian Mbappé bouclée à plus de 70% pour l’été prochain. « Tebas a dit que Mbappé avait 70% de chance de venir à Madrid... sauf que Florentino Pérez n'est même pas au courant », a lâché le journaliste espagnol dans un grand éclat de rire. Même son de cloche du côté de la capitale française.

Ancien président du Paris SG de 1991 à 1998, Michel Denisot, qui garde des attaches fortes avec la direction actuelle des Rouge et Bleu, l’histoire entre Mbappé et le Paris SG est encore loin d’être terminée. « L'histoire entre Canal Plus et la LFP, c'est un peu comme Kylian Mbappé et le PSG. Pas terminée... », écrit Michel Denisot sur Twitter ce mardi, évoquant le conflit entre Canal Plus et la LFP pour les droits TV de la Ligue 1.