Blessé depuis 9 mois suite à une rupture des ligaments croisés, Martin Terrier sera bien dans le groupe du Stade Rennais face à Nantes.

C'est un grand moment que s'apprête à vivre le Roazhon Pak dimanche soir. Après l'effroi et la stupeur du 2 janvier dernier au moment où Martin Terrier se blesse gravement au genou, c'est l'émotion et la joie qui devrait s'emparer de l'enceinte rennaise face au FC Nantes. En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a confirmé que son attaquant allait être convoqué, et qu'il était même prêt à entrer en jeu. "Martin est compétitif pour être dans le groupe dimanche. Il n’est pas encore prêt à débuter mais il pourra éventuellement rentrer en cours de match. Combien de temps ? On verra."

En plus de Martin Terrier, le Stade Rennais pourra également compter sur le retour d'Arnaud Kalimuendo, de retour après une blessure à la cuisse survenue durant la dernière trêve internationale.

Enzo Le Fée ne sera pas de la partie

Seul ombre au tableau pour Bruno Genesio, l'absence d'Enzo Le Fée pour la réception du FC Nantes. Quelques instants après son entrée en jeu la semaine dernière à Montpellier, le milieu de terrain rennais est mal retombé à la suite d'un contact avec un joueur du MHSC, et est touché au coude. Toutefois, l'entraîneur rennais a précisé que la blessure est sans gravité. Pour le reste du groupe, tout le monde est disponible, ce qui va permettre à Bruno Genesio d'avoir du choix pour composer son onze de départ.