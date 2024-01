Très peu utilisé par Julien Stéphan depuis son retour sur le banc du Stade Rennais, Ibrahim Salah est prêt à changer d’air cet hiver, mais à une condition.

Mercato Stade Rennais : Ibrahim Salah poussé vers la sortie par Julien Stéphan

Après l’officialisation de la signature d’Azor Matusiwa en provenance du Stade de Reims et celle à venir d’Alidu Seidu de Clermont, Julien Stéphan souhaiterait encore voir débarquer au Stade Rennais un défenseur central et éventuellement un attaquant. Satisfait du retour en forme d’Arnaud Kalimuendo, l'entraîneur rennais aimerait tout de même s'appuyer sur un second élément offensif aussi percutant. Soucieux de satisfaire son coach, le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, envisagerait d’abord de se séparer d’un avant-centre de l’actuel contingent de Stéphan. Peu utilisé depuis le début de la saison, l’international marocain Ibrahim Salah serait ainsi le mouton de sacrifice du SRFC. Arrivé en janvier 2023 en provenance de La Gantoise contre un chèque de 6,5 millions d’euros, le joueur de 22 ans ne serait pas forcément opposé à son départ, mais pas à n’importe quelle condition.

Ibrahim Salah veut conserver son salaire de 1M€ annuel

Recruté pour suppléer la longue absence de Martin Terrier, l’attaquant Ibrahim Salah n'a pas du tout convaincu depuis un an et demi. Prêt à changer d’air pour se relancer dans cette seconde partie de saison, le compatriote d’Achraf Hakimi ne compterait toutefois pas faire de concession sur son salaire de 1 million d’euros par saison. À moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, le FC Lorient et le Toulouse FC seraient sur les rangs pour récupérer Ibrahim Salah. Les deux clubs de Ligue 1 souhaiteraient négocier un prêt de six mois pour le natif de Saint-Josse-ten-Noode. Une option que pourrait privilégier le Stade Rennais avec prise en charge partielle du salaire de Salah.