Indésirable depuis la fin du mercato d’été passé, l’attaquant Hugo Ekitike se rapproche d’un départ du PSG pour rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : l’Eintracht Francfort pousse pour Hugo Ekitike

Poussé vers la sortie et en quête de temps de jeu cette saison, Hugo Ekitike se rapproche sérieusement d’un départ du Paris Saint-Germain. Comme pressenti ces dernières heures, l’attaquant de 21 ans a changé d’avis et privilégie désormais un transfert chez l’actuel 6e de Bundesliga après avoir refusé d’y aller l’été passé. Malgré une proposition de Wolfsburg, l’international espoir français accorderait sa préférence à Francfort, club avec le club il aurait trouvé un accord verbal en vue d’un transfert cet hiver. D’après le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport, Hugo Ekitike a accepté de réduire son salaire d'environ 4 millions d'euros, rendant ainsi possible un accord avec le club allemand, qui va désormais s’évertuer à convaincre Luis Campos, le conseiller football du Paris SG.

Négociations concrètes entre le PSG et Francfort pour Ekitike

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Hugo Ekitike se dirige tout droit vers un départ du Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. Un accord de principe verbal a été trouvé entre l’ancien avant-centre du Stade de Reims et l’Eintracht Francfort. En échec sur la piste menant à Arnaud Kalimuendo que le Stade Rennais refuse de céder cet hiver, le club de Francfort, par l’entremise de son directeur sportif, Markus Krösch, fait pression pour recruter le numéro 44 du PSG.

D’après Téléfoot, les discussions ne s'annoncent pas faciles puisque le Champion de France en titre réclamerait 30 millions d'euros pour laisser filer Ekitike. Le journaliste allemand Florian Plettenberg assure par ailleurs qu’il reste encore des étapes à franchir avant la finalisation de cette opération. Pour autant, « des négociations concrètes avec le PSG devraient bientôt démarrer », indique le spécialiste de Sky Sports.